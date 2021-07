"Son momentos complicados que, de no gestionarse adecuadamente, pueden poner en riesgo la vida de muchos vecinos". La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha remitido una carta a los alcaldes de la provincia donde les pide que "valores la oportunidad de limitar fiestas en las próximas semanas y que, en caso de celebrar algún tipo de festividad, se organicen de tal forma que se puedan garantizar todas las medidas de seguridad en todo momento (por ejemplo, conciertos con público sentado, evitar actos que puedan traducirse en aglomeraciones como paelladas etc.), siendo extremadamente vigilantes también de las aglomeraciones uqe puedan producirse en las calles y peñas. Poniendo especial interés para el control de botellones, donde está comprobado que no se respeta ninguna medida de protección universal".

La consejera de Sanidad advierte del incremento "importante" de los contagios COVID en la que ya se considera la "quinta ola", caracterizada por "una tasa muy elevada de contagio en los grupos de edad más jóvenes, aunque no exclusivamente". Hace referencia a que hechos como el fin de los exámenes, las fiestas asociadas a la EBAU, viajes de fin de curso o el aumento de la movilidad y de contacto social "relacionados típicamente con esta época del año, está produciendo que el coronavirus se propage con mayor velocidad que en semanas previas".

Y si bien afecta fundamentalmente a los jóvenes, que no están todavía inmunizados, "también estamos detectando un cierto aumento de casos en el grupo entre 50-59 años, posiblemente derivados del aumento de movilidad y contacto social, ademñas de poder estarse contagiando sus hijos".

Por ello, la consejera Casado pide a los alcaldes "colaboración para que ser copartícipe de la gestión de esta ola. Solo trabajando de manera conjunta podemos frenar esta quinta ola". Apunta que las fiestas, que proliferan en los pueblos durante el verano, "pueden ser focos de contagio y aparición de brotes que faciliten la diseminación del virus".