El Pleno de la Diputación debatirá hoy una moción de urgencia para exigir al Gobierno la apertura de la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria. El vicepresidente de la Diputación y presidente del PP, José María Barrios, protagonizó ayer un acto reivindicativo en el recinto de la estación secundado por alcaldes y concejales de la comarca de diferente signo político, excepto del PSOE. Barrios confió en que “todos los grupos apoyen nuestra moción porque es de justicia para Zamora”. La estación “lleva ya mucho retraso con respecto a las previsiones iniciales”.

Barrios señaló que “es una reivindicación de todos y no solo del PP y lo que pedimos en esa moción es que abran ya la estación de Otero . No podemos esperar a que el ministro tenga un hueco en su agenda. Si la obra está rematada, como nos han asegurado, la estación tiene que abrirse para dar servicio público a los ciudadanos. Las obras se hacen para dar servicio a los ciudadanos, no para sacarse la foto el ministro de turno”.

Un ministro que para Barrios “es de un Gobierno que aquí no ha aportado nada porque esto se proyectó y presupuestó con Gobiernos del Partido Popular. Está bien que venga a inaugurar la línea, pero la línea también incluye la estación”. El vicepresidente señaló que “dejaron esta provincia aislada” después de inaugurar el tramo hasta Pedralba de la Pradería y obligar a los viajeros a “ir hasta A Gudiña y darnos la vuelta en un autobús”.

Barrios recordó que el Ministro en el mes de octubre, cuando vino, anunció la finalización de las obras en nombre y su inauguración en diciembre y “estamos en julio” y no se ha inaugurado “porque el ministro no tiene hueco en su agenda”.

Preocupación

El diputado por la comarca de Sanabria, Ramiro Silva Monterrubio, que defenderá hoy la moción ahondó que “en una comarca como la nuestra, en la que la despoblación afecta de una manera muy especial, eminentemente turística, con multitud de habitantes que están en Madrid y quieren venir a sus pueblos, con la inversión tan grande que se ha hecho desde la Diputación, a través del Patronato, lo más básico que son los medios de comunicación por carretera como en este caso por tren” “nos quitan visibilidad y credibilidad”. Estas situaciones “no hacen más que machacar todo el trabajo”. Recalcó que además que beneficia a la comarca y toda la provincia. Calificó de “surrealista y anacrónico” que se tarde más en venir en tren ahora desde Madrid que hace 20 años. Los mismos calificativos empleó para explicar la parada el tren y el doble trayecto a la estación orensana. Calificó de “justicia social” la apertura de la estación.

El alcalde de Palacios de Sanabria, Jesús Fernández Pérez, reconocía la importancia de la estación y la “preocupación” por saber cuándo se inaugura, y reconoció estar ansioso “porque esto sea una realidad”. Además recordó que “hace muchos años anuncié que esto sería un bombazo para el desarrollo de esta zona”.

El alcalde recalcó la cooperación de su Ayuntamiento con la Subdelegación y ADIF evitando “judicializar” la situación. El alcalde no se pronunció sobre el retraso de la obra de la rotonda “que no me compete” pero sí reconoció que parte de las obras del acceso, el tramo asfaltado urbano, tenían que estar obligatoriamente ejecutadas por la entidad promotora y ejecutora de la obra por la obligación de reposición el firme, deteriorado por la circulación de vehículos pesados por las obras del trazado y de la estación.