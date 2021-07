La Mancomunidad de Servicios “Tierras de Aliste” ha acordado por unanimidad, en el transcurso de la última asamblea general, trasladar al subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Blanco, la mejora “urgente” de la carretera N-122, desde Zamora a Quintanilha “porque la situación va camino de hacerse insostenible”.

La Nacional-122 entre Zamora y la frontera con Portugal, en San Martín del Pedroso y Quintanilha, “está alcanzando un estado de deterioro que se ha convertido en un grave peligro y no garantiza la seguridad viaria para los usuarios, la gran mayoría alistanos, que se ven obligados a utilizarla cada día para viajar entre sus pueblos o acudir a Zamora, por lo cual necesita una actuación inmediata para evitar accidentes y salvar vidas”. Así lo creen los alcaldes y los vecinos.

Desde hace ya varios años los alistanos, autoridades y vecinos, vienen denunciando que la carretera Nacional 122, del Itinerario Europeo 82 Helsinki a Oporto, no está capacitada ya para dar paso al intenso tráfico que va y viene de Portugal. En la mayoría de los casos se trata de transporte internacional de mercancías con tráilers de gran tonelaje que han terminado por deteriorar la capa de rodadura que en muchos tramos ha dejado de ser siquiera uniforme. La apertura del túnel que rompió la frontera natural de la Sierra de Marao entre el litoral atlántico de Oporto y el interior de Tras Os Montes colindante con Zamora marco un antes y un después en las comunicaciones internacionales.

Según autoridades y usuarios los tramos en peor estadio se localizan en los términos de Alcañices, Vivinera, Arcillera, Ceadea, Fornillos y Fonfría, aunque el deterioro afecta a toda la carretera Nacional 122.

Dado que la reconversión en autovía va para lejos. –la reivindicación continua–, los alcaldes piden ahora como única solución viable el dotar al alrededor de 74 kilómetros de recorrido con una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente. El único lugar donde se hace ello con regularidad es en la travesía de Alcañices pues en la curva del santuario de la Virgen de la Salud los tráiler al girar levantan el pavimento.

“La carretera está muy mal y va de mal a peor. Ahora ya es un peligro circular por ella, pero como no se tomen medidas el próximo otoño e invierno cuando lleguen las lluvias, la nieve y el hielo circular por ella va a ser jugarte la vida a cara o cruz” apuntan los alcaldes.

La peligrosidad ya es manifiesta y las medidas toma en Portugal traerán consigo desde ya mismo el incremento del tráfico de automóviles y de vehículos pesados al rebajarse los peajes en la autopista trasmontana.

El Consejo de Ministros de la República Portuguesa ha aprobado la resolución de poner en marcha importantes descuentos en las tarifas de peaje para los vehículos de la clase 1 (motocicletas y vehículos con una altura inferior a 1,1 metros), 2 (dos ejes con altura superior a 1,1 metros), 3 (tres ejes) y 4 (cuatro ejes) practicadas en los tramos y subtramos de las A4 (Autopista Trasmontana) por el Túnel de Marao y de Villa Real a Braganza y Quintanilha. La rebaja será de momento de un 15%, sin perjuicio del redondeo en los términos de la legislación vigente manteniendo el actual beneficio. En algunas autopistas llega al 50%.

Aunque en un primer momento se descartó la posible inconstitucionalidad de la medida esta fue descartada por el Gobierno que estima un impacto por la reducción de peajes en alrededor de 160 millones de euros.

El acuerdo establece: “Determinar que las autopistas A4 - Túnel de Marao, A4-Vila Reala-Braganza (Quintanilha) A1 - Atalaia (A23) / Coimbra SUl y A13- están sujetas a un régimen de descuento por cantidad para vehículos de las clases 1 y 2, según sobre la frecuencia de usos de las autopistas en estos tramos y subtramos, así como un régimen de modulación del valor de las tarifas de peaje para los vehículos de las clases 2 y 3 y 4 utilizados en el transporte por carretera de mercancías y pasajeros, al ser regulado por decreto de los miembros del Gobierno de Portugal responsables de las áreas de Finanzas, Infraestructuras y Cohesión Territorial, manteniendo los beneficios actualmente vigentes”.

Los tres pueblos más afectados serán Trabazos, Alcañices y Fonfría ya que la Nacional 122 cuenta en ellos con travesías urbanas y el trasiego de grandes camiones lejos de aminorar ahora ira en aumento.

Cada año en julio y agosto ve incrementado el tránsito de turismos, con los visitantes en Aliste, Tierra del Pan y Tierra de Alba

Sergio López Vaquero, alcalde de Fonfría, no oculta su preocupación y malestar: “Esto no puede ser y así no podemos seguir. Somos el municipio de todos los que cruza la 122 donde más accidentes de tráfico con muertos y heridos hay. Ahora mismo el tránsito de vehículos pesados es ya una auténtica temeridad y está claro que al reducir los costes de los peajes para cruzar el Túnel de Marao de Villa Reala a Quintanilha cada vez van a ser más los camioneros y en presas de transporte internacional que van a optar por Aliste con el agravante de que en Fonfría tiene que pasar por entre las casas”.

Javier Faúndez Domínguez, alcalde de Trabazos, señala que “La solución es la reconversión en autovía de la Nacional 122 y en eso estamos todos de acuerdo, pero también es cierto que ahora mismo la carretera se ha convertido aún más peligrosa a causa del deterioro del firme y hay que echar una nueva capa de rodadura o vamos a ver aumentar los accidentes cada día”. Jesús María Lorenzo Más sentencia que “la Nacional 122 se ha convertido en un problema y hay que buscar soluciones entre todos. La única solución es su reconversión en autovía desde Zamora a Quintanilha pero mientras eso llegue está muy claro que es necesario dotarla de una nueva capa de rodadura, no solo para garantizar la seguridad, es que sino el deterioro a ir a más”. Santiago Moral Matellán alcalde de Rabanales apunta que “la despoblación no solo depende de atraer personas, sino de evitar que desaparezcan de repente muchas personas que han decidido quedarse a vivir, y lo hagan de una manera tan injusta. Hay que dotar de nueva capa de rodadura a la Nacional 122 y luego reconvertirla en autovía”.

Por otra parte, la Nacional 122 como ya es habitual cada año en julio y agosto ve incrementado el tránsito de turismos, obviamente con los visitantes a Aliste, Tierra del Pan y Tierra de Alba, pero muy en particular con quienes regresan desde Francia, Suiza, Alemania e Italia, donde las autoridades cifran en alrededor de un millón de portugueses los emigrados solo desde la región de Tras Os Montes y Alto Douro.