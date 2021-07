Los problemas de convivencia en una urbanización de Morales del Vino han acabado con llamadas a la Guardia Civil y una denuncia formal ante el instituto armado.

Desde hace varias semanas vienen apareciendo restos de basura en los jardines de algunos chalets de la urbanización “Los Suaces”. Los desperdicios lanzados desde el exterior de las viviendas en ocasiones contienen restos de comida mezclados con elementos metálicos que podrían hacer daños a los perros y gatos que viven en esos jardines. Otras veces solamente son envases vacíos que ensucian las propiedades privadas.

La denuncia ha sido puesta por un vecino que comía en su jardín cuando vio cómo un bote de suero volaba por encima de su valla hasta el césped de su parcela. Al asomarse al exterior vio a una residente de la urbanización que avanzaba por la calle con una bolsa de basura en dirección a los contenedores, según explicó en las declaraciones tomadas por la Guardia Civil a las que ha tenido acceso este diario. En otras tres ocasiones anteriores habían aparecido en el jardín del denunciante envases de distintos medicamentos, pero esta era la primera vez que presenció cómo el bote era lanzado desde el exterior.

Los agentes trataron de identificar a la vecina denunciada, que se negó a abrir la puerta de su domicilio.

Los problemas de convivencia en Los Sauces no son nuevos ni se han limitado al lanzamiento de basura a los jardines. Hasta hace dos años era muy frecuente que aparecieran coches rayados “con llave, con muy mala leche para dejar claro que había sido a posta”. Nunca se probó la autoría de las “gamberradas” contra los vehículos, y el problema cesó tras la instalación de cámaras de seguridad en la urbanización. También han sido frecuentes los pequeños hurtos de elementos de decoración de los jardines. “El problema está en que estas cosas habitualmente se van dejando pasar sin denunciarlas, a veces porque no puedes probar quién ha sido, aunque lo sospeches, y otra veces por pena o simplemente para evitarte más dolores de cabeza”, comenta otra vecina de Los Sauces.

Un pequeño grupo de propietarios de viviendas en esta urbanización ha hecho llegar a este diario un comunicado de protesta en el que afirman estar “hartos” de la situación: “Una vecina no para de tirar a los jardines donde hay mascotas envases de medicamentos, basura y otros desperdicios, además de golpear y rayar vehículos sin ningún motivo. Varios vecinos dicen que es mejor tenerla como amiga, pero ya es imposible”.

Los afectados aseguran que denunciarán cualquier nuevo hecho que ocurra en la urbanización hasta erradicar este tipo de conductas incívicas que dificultan la convivencia en la urbanización.