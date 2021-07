El Ayuntamiento de Fermoselle, por boca de su alcalde José Manuel Pilo, apoya las movilizaciones anunciadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Publica de Sayago para denunciar el "gravísimo problema" de la falta de médicos este verano en la comarca y especialmente para cubrir las guardias del Centro de Salud de Bermillo, con un único equipo de médico y enfermera para todos los pueblos. "Apoyamos las movilizaciones, por lo primero que hay que velar es por la sanidad y en época estival, donde la población en Sayago en general se triplica, no podemos estar con unos servicios que menguan la calidad de un servicio básico" ha declarado el alcalde fermosellano.

"Vamos a estar ahí para demandar una sanidad, no solo en Atención Primaria sino de los servicios de Urgencias, porque no se puede consentir que haya un médico y una enfermera en Bermillo para toda la comarca de Sayago" precisa José Manuel Pilo.

El Ayuntamiento de Fermoselle fue el primero en levantar la voz tras tener conocimiento en el Consejo de Salud del verano que se avecinaba en cuanto a prestación del servicio sanitario. También el que reclamó a través de una carta a las autoridades sanitarias más dotación de medios en Fermoselle. Pues bien, esa petición ha tenido respuesta y la Consejería de Sanidad ha accedido, al igual que en otros veranos, a reforzar la atención de enfermería en el consultorio de Fermoselle. "Es un paso hacia adelante, pero no puede ser que estemos luego sin médicos. Si el médico titular marcha de vacaciones y no se sustituye en Fermoselle queda uno solo, no solo para Fermoselle también para los pueblos aledaños. La atención no va a ser la que precisamos" zanjó el alcalde.