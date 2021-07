Fuentesaúco recupera su esencia

Fuentesaúco recupera la esencia de su tradición y volverá a celebrar las tradicionales fiestas de La Visitación durante el año 2021. Los festejos, suspendidos el año pasado en su gran mayoría, vuelven este año al calendario festivo de la provincia de Zamora.

Lo hacen, eso sí, con una importante falta. Fuentesaúco no podrá celebrar sus tradicionales espantes, que llevan a la localidad saucana a cientos de personas y que se han convertido en seña de identidad de los habitantes de la localidad. “Por segundo año consecutivo lamentamos no poder disfrutar de nuestra seña de identidad, nuestros espantes y subida, que lamentablemente, se habían suspendido en contadas ocasiones. La pandemia no nos ha permitido poder disfrutar de este evento único y que tanta importancia tiene en nuestras vidas. Desde el Ayuntamiento intentaremos conseguir para este evento la distinción merecida de Festejo de Interés Turístico Regional. Pese a ello, y para paliar el dolor de perder dicha celebración, se ha elaborado, junto a la Comisión de Fiestas, un programa para poder pasar buenos momentos con amigos, con parejas, con la familia”. Así se expresa Eduardo Folgado, alcalde de la localidad, en el programa de fiestas que durante estos días se ha repartido entre los vecinos de la localidad.

Y es que, como dice el alcalde, Fuentesaúco cuenta con un animado programa de fiestas para vecinos y visitantes con los toros como protagonistas. Ayer, ante cinco astados de la ganadería de La Glorieta, se celebró la primera eliminatoria del Campeonato de Cortes de Castilla León. Los toros repiten hoy protagonismo. A las siete de la tarde se celebrará en la localidad una atractiva corrida mixta con el rejoneador Sergio Galán como cabeza de cartel y con los matadores Jiménez Fortes y López Simón, que componen un cartel muy del gusto de los buenos aficionados. Un poco antes, a las doce del mediodía, la plaza de toros acogerá un gran espectáculo ecuestre. Esta noche, en la Plaza Mayor desde las doce, Jimenos Band actuarán en concierto. Las fiestas acaban mañana con una paella popular a las dos de la tarde y con una capea en la plaza de toros.

El programa de actos ha sido intenso durante los últimos días. Las fiestas se inauguraron el viernes 2 de julio con una misa en honor a la patrona, la Virgen de la antigua Iglesia de San Juan. La diversión tampoco ha faltado, con conciertos y juegos para los más pequeños. Un programa que, pese al COVID, ha devuelto la alegría a los vecinos de Fuentesaúco.

