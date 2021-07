Nuestra Señora la Virgen de la Salud vivió ayer uno de los días más tristes y solitarios desde que hace ya varios siglos. Tristeza y soledad para un día 2 de julio de 2021 donde el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud, grandioso y acostumbrado a acoger multitudes de devotos apenas si pudo albergar un centenar en cada una de las cuatro eucaristías celebradas. Rezos y oraciones pidiendo por el fin de la pandemia y por la salud de todos los presentes y ausentes, con el deseo unánime de que el “milagro” de produzca y en 2022 renazca la romería.

Si así pudiera ser la hermandad, a través de su presidente y alcalde de Alcañices Jesús María Lorenzo más, adelantó que: “Conmemoraríamos el centenario de la actual imagen de la Virgen de la Salud que procesionó por primera vez en 1919 y celebraríamos el Año Santo Jacobeo de este año que el Papa Francisco extendió a 2022”.

Para ello la cofradía invitará a participar a las “Siete Hermanas” de España y Portugal”: “La Luz” (Constantim), “La Soledad” (Trabazos), “Virgen de Árboles” (Carbajales), “El Nasso” (La Povoa) y “La Encarnación” de Villalcampo” y como anfitriona la “Virgen de la Salud” (Alcañices).

La Misa Mayor, gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, y a Daniel Ferreira, pudo llegar los lugares mas distantes. En sitios como Mozambique, Argentina, Francia, Italia, Filipinas, Brasil, Suiza, Croacia, Cuba, Rusia, Alemania, Portugal, Israel, Siria, China o Australia vive algún religioso o laico alistano fiel a sus orígenes y a las tradiciones de su tierra. Ayer los nietos por una vez y dejaron sus móviles, tablets y ordenadores en manos de los padres y abuelos para que así siguieron desde los pueblos, algunos desde residencias de la tercera edad y hospitales, la homilía oficiada por Fernando Lorenzo y varios curas.

Santuario y patrona aderezados para tan gran ocasión con flores naturales por la familia de Nandy Turiel Gallego experta en sembrar de color el día de la Virgen de la Salud. Adornos florales a base de risas, liliums, eremurus y lisianthus, como flores principales. En tonos blancos y amarillos que destacaban sobre los tonos dorados del retablo y mesa del altar.

En Alcañices las casas lucieron balconeras y en cada pueblo alistanos no faltó ayer una oración para la santina alistana. La señora María, fiel devota, a la solana, en la puerta de su casa, bajo el pañuelo negro, con un rosario de la Virgen de la Salud entre sus dedos, rezó y entonó los gozos que su abuela le enseño allá por julio de 1936, que cada año, hasta 2019, ofrecía a su gran señora postrándose a sus pies tras besar su manto y su reliquia: “Pues sois azucena hermosa, / llena de celestial luz: / Oh Virgen de la Salud, / sed nuestra Madre Amorosa. / Vos por todas las Naciones / del hombre sois Protectora, / abogada y defensora / en todas las ocasiones / por tan grandes aficiones, decimos, Reina gloriosa”. Devotos de Tola acudieron andando a venerar a la Virgen de la Salud.

Las Vicarias de Aliste y Alba pertenecieron al Arzobispado de Compostela del siglo XIII a 1888: La lejanía de Santiago traía consigo que no fueran habituales las visitas del arzobispo a tierras alistanas, aunque si que las hubo. En 1832 realizaba una santa visita de Santiago a Aliste el arzobispo Fray Rafael Velez en la que entregó las históricas jaculatorias a los moradores del Convento de la Orden Tercera de San Francisco que hicieron copias manuscritas para los devotos de la Virgen de la Salud: “Bendita sea tu Pureza. A Tí, celestial Princesa, / Virgen Sagrada María, / te ofrezco desde este día, / alma, vida y corazón; mírame con compasión, / no me dejes, Madre mía”.

El Gobernador Eclesiástico y Vicario General de Alba y Aliste, Alejandro Fernández Bustos, sentenciaba el 25 de mayo de 1836 sobre los originales traídos de Roma”: “Nuestro Sumo Padre Pío. Papa VII, concede treinta y siete mil cuatrocientos días de indulgencia por cada vez que se digere esta jaculatoria a la Soberana Madre de Dios”.

Gracias a los primeros Marqueses de Alcañices Francisco Enriquez de Almansa e Isabel de Ulloa y sus caudales los frailes observantes de la Orden Tercera de San Francisco vieron cumplido su sueño hacia 1541 de levantar el Convento. Realidad o leyenda, según la tradición, cumpliéndose una promesa franciscana, ya que en Alcañices hizo parada en su peregrinación de Asís a Compostela el italiano Giovanni di Pietro Berardone (San Francisco). Un hecho que si sucedió habría tenido lugar hace más de 795 años pues falleció el 3 de octubre de 1226 en Asís.

Los franciscanos gestionaron con Francisco e Isabel diferentes frentes y así se puso en marcha la Obra Pía «Pan de Pobres» a la que dotaron anualmente con 200 fanegas de trigo de sus paneras y 35.444 maravedís para atender a los vasallos en los años estériles y de escaseces. De esta cantidad 10.000 iban destinados al Hospital «San Nicolás de Bari» para atender a los desprotegidos, hijos de la tierra o peregrinos a los que la salud les daba la espalda.

Paradojas de la vida y de estos tiempos revueltos una maldita y temida pandemia, la del Covid-19, cerró las puertas del místico lugar donde, al menos desde hace 480 años, acuden los alistanos en busca de la protección divina para su salud ante su Santa Patrona: “Vista la situación, mejor prevenir que curar, la salud es lo primero” sentenciaban los cofrades y devotos Antolín Román y Tomas Castaño.