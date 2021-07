Usuarios de la línea de AVE de Puebla de Sanabria a Madrid trasladan sus quejas por los problemas para obtener billete en la estación de Puebla. Reclaman a Renfe Operadora que ponga el servicio de un taquillero para expender billetes con un horario concreto para esta función para los viajeros que de manera urgente tienen que viajar en tren.

“La máquina expendedora de la estación de Puebla está habilitada únicamente para dar billetes convencionales de tarifa general y algunas ofertas de la “nueva ola” pero no está preparada para expender billetes a todos los ciudadanos españoles”. En este caso los usuarios directamente perjudicados explican por carta “que hay muchas deducciones, como trabajadores ferroviarios, militares, políticos, etc.”.

La máquina instalada en la antigua estación “no solamente no está preparada sino que también sufres desconexiones que son muy asiduas”. Incluso cuando el cliente tiene reservado el billete con localizador no facilita el billete. Para los usuarios habituales de la línea como Ricardo Muñoz, “todas estas incidencias que he expuesto, supuestamente, se van a extrapolar y a agravar en la estación de Sanabria Alta Velocidad –de Otero- porque allí hay “check-in” (control de acceso y seguridad de pasajeros y billetes) y si hay problema con la máquina no tienes billetes y sin billete no accedes al andén”.

Si hay viajeros que tienen que viajar de manera urgente que no se encuentres con el problema si “la máquina no va”. Es tan sencillo que “hasta el último trabajador de Renfe Operadora admite esto como cuerpo cierto”.