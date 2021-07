Tres robos de galgos en mes y medio. El galguero y ganadero de Vadillo de la Guareña víctima de estos actos delictivos no oculta su desesperación ante los asaltos sucesivos a la nave donde guarda los animales por parte de un grupo de ladrones que hasta el momento se han llevado 7 galgos y algunos lechazos.

La última arremetida ocurrió la noche del jueves al viernes cuando los delincuentes, cinco hombres a bordo de un todoterreno, fueron pillados “in fraganti” pero lograron darse a la fuga. Advertidos por un vecino que, pasadas las once de la noche, vio luces en la nave en cuestión, el hijo del ganadero se presentó con su coche, lo plantó delante de la explotación, a la salida del camino, y en cuanto los ladrones lo advirtieron huyeron con dos galgos y media docena de lechazos en un vehículo con la matrícula tapada. Cuando el ganadero entró en la nave se encontró a las ovejas apelotonadas en un rincón y estresadas.

Los afectados han presentado una nueva denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil, “pero no sabemos si servirá de algo. Nos dicen que como no hemos podido coger la matrícula poco pueden hacer, pero ya estamos hartos”.

Medidas

El primer robo, hace aproximadamente mes y medio, se produjo de día y en las dos ocasiones posteriores los ladrones actuaron por la noche. Galgos jóvenes y alguno otro de más edad, hasta siete ejemplares que el ganadero de Vadillo criaba con mimo con buen aficionado a la caza. “Nos queda uno viejo y uno joven, se han llevado todos” lamenta el galguero.

A pesar de que desde que sufrieron el primer robo se han tomado medidas, no han podido evitar el tercer asalto que ha colmado la paciencia del galguero. “Nos llevaremos a los que nos quedan a otro sitio, es una impotencia total. Y ya no solo los galgos, es que se meten con todo el ganado. ¿Qué hacemos, estamos toda la noche de guardia?. La Guardia Civil dijo que pasaría por aquí, pero no los hemos visto”.