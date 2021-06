El alcalde de Manzanal de Arriba, Nazario Castedo Bobillo, ha salido al paso en relación a la denuncia difundida de uno de sus concejales del Grupo Popular interpuesta ante el cuartel de la Guardia Civil de Villardeciervos, sobre la falta de acceso a la información del expediente de desafectación de tres parcelas comunales en el polígono número 501 en el término de Manzanal.

El alcalde señala que los expedientes de desafectación de los bienes comunales a los que alude la información estuvieron a disposición del señor concejal que denuncia las irregularidades con dos días de antelación a la celebración de la sesión del Pleno de la Corporación del día 23 de octubre de 2019, donde fue tratado y aprobado la desafectación del carácter comunal de las parcelas números 8,15 y 62 del polígono 501.

La desafectación del carácter comunal de la parcela número 8 del polígono 501, fue acordada dentro del punto séptimo de la sesión del citado día 23 de octubre, a la cual asistieron todos los Concejales que componen la Corporación Municipal. Dicha desafectación fue aprobada con los a favor de los concejales del Grupo Popular (seis votos a favor del PP.) y el voto en contra del representante del Grupo Socialista (PSOE).

La desafectación del carácter comunal de las parcelas números 15 y 62, fue acordada dentro del punto octavo de ese mismo pleno, y aprobada “ por unanimidad de los concejales que componen la Corporación del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba es decir por los siete Concejales que integran la Corporación”.

Estos acuerdos de desafectación del carácter comunal de dichas parcelas fueron publicados en el tablón de anuncios y el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 19, de 17 febrero de 2020, durante el plazo de un mes, prorrogándose la exposición pública hasta el día 18 de junio de 2020, debido al estado de alarma, sin que se produjera ninguna reclamación o alegación a dichos acuerdo de desafectación de dichos bienes.

Expediente

Por último se le ha comunicado por escrito al concejal para que “durante los días comprendidos entre el 29 de junio a 2 de julio de 2021 pueda consultar y analizar pormenorizadamente dicho expediente, en el que se le vuelve a reiterar por escrito que por los servicios del Ayuntamiento no se le ha denegado en ningún momento el acceso al expediente de desafectación”.

La Alcaldía ha estimado necesario difundir esta información dirigida al concejal denunciante “debido a que es un poco sorprendente que, después de haber votado a favor en la sesión de 23 de octubre de 2019 de la desafectación de los terrenos comunales en el ejercicio de sus funciones como concejal de este Ayuntamiento, posteriormente y habiendo transcurrido casi dos años desde el acuerdo se manifieste que no se le había facilitado con anterioridad la documentación a la celebración del Pleno de 23 de octubre de 2019”.

La alcaldía cuestiona que “si no se le había facilitado con dos días de antelación la documentación ¿por qué voto favorablemente la desafectación de dichos bienes, sin realizar ningún tipo de alegación? ¿Por qué no voto en contra o se abstuvo al no haber sido facilitada la documentación como expresa en el periódico?” concluye la nota firmada por el alcalde.