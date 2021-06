Los concejales de Independientes por Galende, PP y PSOE del Ayuntamiento de Galende aprobaron por unanimidad pedir a la Consejería de Sanidad la apertura de los consultorios médicos de los pueblos y regresar a la “antigua normalidad” en la atención sanitaria y “fecha concreta” para la reposición de la atención primaria en los pueblos. El pleno traslada su colaboración para facilitar la reimplantación de las consultas presenciales.

La moción de alcaldía de la que dio cuenta el alcalde, José Manuel Prieto Ramos, en el pleno de este viernes recoge que desde el comienzo de la pandemia se ha cumplido “escrupulosamente” y se seguirán cumpliendo las medidas sanitarias “que han servido para ir superando y ver la luz al final del túnel”. Tras una primera toma de contacto con el personal sanitario del centro de Salud de Puebla, médicos de Atención Primaria de nuestros municipios, “solicitamos la apertura de todos los consultorios del municipio de forma presencial y con las medidas que se nos indique”.

La situación real descrita en la moción es que “nuestros vecinos son mayores, sin medios para desplazarse”. Después de tanto tiempo y con el mismo índice de incidencia en otras áreas de la provincia los consultorios “se encuentran abiertos y funcionando desde hace varios meses”. Además del COVID-19mhay otras patologías que adolecen a la población “que estamos obviando y no dando la importancia necesaria, las cuales se están agravando con el paso de los meses y su no atención médica primaria”.

Los vecinos sienten “sensación de abandono y dejadez por parte de la Administración a nivel sanitario” pese a la intención de los médicos de pasar consulta en los consultorios pero sin fecha concreta.

La segunda moción aprobada insta a la entidad Unicaja Banco a mantener el servicio en la sucursal de El Puente de Sanabria ya que a partir de junio se cierra para reducir el servicio con un agente financiero con funciones limitadas y como autónomo al servicio del banco. El agente solo prestará el servicio en días y horario limitado y reducido. El Pleno considera que aunque es una entidad privada es “un beneficio público y de interés social para los vecinos, siendo tan prioritario como la Sanidad o la Educación”.

La “Caja” ha atendido a los vecinos de Galende y de los municipios próximos “desde hace muchísimos años” y los empleados “han sido a la vez que trabajadores, amigos y asesores de los vecinos”. Con el inminente cierre “cunde la alarma” ya que el agente financiero no podrá hacer muchos de los trámites que suelen realizar los usuarios.

El Puente de Sanabria, además de epicentro del comercio, la hostelería y los servicios, es “punto de encuentro de toda la comarca de Sanabria” en especial los lunes de mercado y la oficina está localizada en una buena ubicación, con zona amplia de aparcamiento. El pequeño comercio está concentrado en El Puente y esta entidad es la principal oficina para todos ellos.

A parte de los profesionales y pymes, los usuarios son en general personas mayores que aparte de operaciones de caja hay otras que no pueden realizar a través del cajero. A mayores “no estamos preparados para trabajar por Internet, somos reacios a los cajeros e incluso si un empleado no nos actualiza la cartilla no sabemos hacerlo”. La moción señala las figuras de empresarios y emprendedores “ahora que tanto hablamos de asentar población” necesitan una asesoría de proximidad, hablar físicamente.

Esta moción, ya aprobada, se remitirá a los Ayuntamientos vecinos como Trefacio, San Justo, Rosinos de la Requejada y Cobreros, entre otros, para su apoyo además de pedir la mediación de La Diputación, Junta de Castilla y León y Subdelegación de Gobierno.

En un Pleno de trámite se aprobaron dos expedientes de desafectación de dos terrenos, sobrantes de vía pública, en la calle Gándara 24 de El Puente de Sanabria y en la parcela 414 Tierra Pontón para regularizar el acceso a varias fincas de suelo urbano consolidado de Galende. En ambos casos, tras la valoración de los solares, se subastará entre los colindantes al ser sobrante de vía pública.

En el turno de preguntas el portavoz del PSOE, José Manuel Chimeno Lois, preguntó por un pago en relación a la ejecución de la sentencia que condenó al Ayuntamiento a pagar 192.000 euros a Isolux Corsan por el mantenimiento de las depuradoras del Lago de Sanabria. La empresa reclamaba más de 1,2 millones de euros. La aclaración es que, tras la sentencia, se acordó cuatro pagos trimestrales, de los que se han efectuado dos. El concejal Miguel Ángel Martos Rábano, del PSOE, preguntó por “problemas” en la extensión de banda ancha en el municipio. La contestación de alcaldía es que “no hay problema ninguno” cumplir las normas urbanísticas como cualquier vecino. La última petición en la extensión de la fibra óptica ha sido “una licencia para cruzar el río Tera”.