La presencia de Fernández Mañueco en Alcañices suponía la primera visita institucional de un presidente de la Junta de Castilla y León a la villa alistana por primera vez en 24 años, desde que Juan José Lucas acudió en 1997 en los actos del octavo centenario de la firma del Tratado de Alcañices entre España y Portugal, tal y como recordó el alcalde Jesús María Lorenzo Más durante la presentación del acto.

Por eso, el regidor aprovechó la presencia del líder autonómico en su pueblo para trasladarle en público algunas de las inquietudes de la población de la villa de Alcañices y de la comarca de Aliste, que Mañueco recogió con buena disposición. “Yo he sido ocho años alcalde, y vuestras quejas son mis quejas, vuestras preocupaciones son mis preocupaciones”, respondió Mañueco al comenzar su discurso, que cerraba el acto de presentación del proyecto “Atención en red”.

El líder autonómico se refirió en concreto en la necesidad de desdoblar la carretera N-122 en autovía entre Zamora y Portugal, una vía que es competencia del Ministerio de Transportes, “pero es mi ocupación como presidente de la Junta de Castilla y León reclamar al Gobierno de España que eso se convierta en una realidad lo antes posible”, aseveró.

En cuanto a la atención sanitaria en la comarca, Mañueco incidió en que la escasez de profesionales de Atención Primaria “es un problema que afecta a toda España, no es exclusivo de Zamora ni de Castilla y León”, y recordó que desde la Junta de Castilla y León han reclamado al Gobierno de España “dos medidas que consideramos imprescindibles: que se creen más plazas MIR para tener médicos especialistas de Medicina de Familia y de otras especialidades; y agilizar la homologación de las titulaciones de profesionales extracomunitarios, que puede ser una buena vía para la incorporación inmediata de médicos en Castila y León y en toda España”.

“Sánchez ha relajado el uso de mascarillas sin escuchar a los expertos”

Alfonso Fernández Mañueco pidió ayer prudencia ante el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos: “Que no haya obligatoriedad, no quiere decir que no se puedan seguir usando las mascarillas”. En este sentido, recordó que la mascarilla solo se puede quitar en espacios exteriores y siempre que no haya aglomeraciones. Además, apostó por seguir avanzando en la vacunación, para lo cual “es necesario que el Gobierno de España incremente el ritmo del suministro de vacunas”. Por último, el presidente apuntó que “lo que no es de recibo es que si llevamos un año diciendo que hay que tomar decisiones en base a cuestiones técnicas, el Gobierno de Sánchez haya tomado esta decisión sin tener en cuenta la opinión de los expertos”.

En cuanto a los indultos a los políticos catalanes condenados por el “procés”, Mañueco advirtió que “van a generar mayor confusión en Cataluña” y apuntó que los indultados “han demostrado nada más salir de la cárcel que no tenían intención de arrepentirse”.