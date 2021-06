“Quisiéramos tener toda la plantilla de médicos cubierta en la Zona Básica de Salud de Aliste y en toda la provincia, pero en este momento no es posible. Hacemos todo lo que podemos y está en nuestras manos para que tengan garantizada la asistencia sanitaria todas las zonas básicas de salud de la provincia”. Clara San Damián, delegada de la Junta, se desplazaba ayer Alcañices -donde hoy estará el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco– para confirmar a los alcaldes, de viva voz, los problemas de la Administración regional para cubrir las plazas de médicos que demanda la población.

Tras la carta remitida por los alcaldes alistanos a la Consejería de Sanidad trasladando la inquietud de los vecinos ante la continuidad del cierre de los consultorios y una cita previa por teléfono manifiestamente mejorable, San Damián se comprometió “a intentar volver a la presencialidad de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que no podemos contar con toda la plantilla”.

La gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno, también presente en la reunión, tras ser preguntada por los periodistas sobre las carencias sanitarias en Aliste y Sayago trasladó que “no hay novedad en cuanto a nuevas contrataciones, necesitamos médicos y no tenemos ningún interés en no tener la plantilla cubierta pero no hay en bolsa (de empleo). Llamamos todos los días a bolsa, tenemos muchas plazas vacantes en muchas zonas básicas de salud, incluso de especialistas, pero formar un médico cuesta muchos años y ahora no hay disponibilidad”.

Es el mensaje que recibieron ayer los alcaldes alistanos. “Lo han entendido, y ahora tienen misión de trasladar a los vecinos que no es lo que nosotros queramos sino lo que podemos” precisó la delegada de la Junta. “Hay una demanda de profesionales, no solo en Aliste, es una pelea de todas las zonas de salud, en cuanto hay una baja o vacaciones todo el sistema se resiente” apuntó a este diario Javier Faúndez, alcalde de Trabazos.

En Aliste esa baja se va a producir en breve en Samir de los Caños por la jubilación de la profesional. “Hemos pedido que ese problema se resuelva y van a intentar ofrecer la plaza a algún médico que se incorpore” explica Faúndez.

Sobre la recuperación de la atención presencial y la apertura de consultorios, también demanda en la carta de los alcaldes a la consejera de Sanidad, el mensaje es que “aún estamos en pandemia y la presencialidad se irá recuperando poco a poco”. La delegada se comprometió a mejorar el sistema telefónico de cita previa, actualmente con desesperantes y reiterados intentos de establecer comunicación, con la consolidación de la plaza de un segundo administrativo.

Reunión esta tarde de la Mancomunidad Sayagua

La Plataforma en defensa de la Sanidad Pública de Sayago ha remitido cartas a los alcaldes de la comarca instando a la unión de todos “para conseguir que los responsables de sanidad de esta Comunidad resuelvan de manera satisfactoria el gravísimo déficit en la asistencia sanitaria al que se enfrentan los sayagueses”. En la víspera de la reunión de la Mancomunidad Sayagua, esta tarde más de quince días después de que en el Consejo de Salud se expusieran las carencias sanitarias este verano, con solo un equipo de urgencias para atender a toda la comarca, la Plataforma expone su “indignación y preocupación porque se está jugando con nuestra vida”.

Se preguntan “¿qué puede ocurrirnos si hay un accidente?, ¿y si tenemos una urgencia mientras el médico se encuentra en una visita a un pueblo alejado del nuestro? Nuestras vidas corren peligro y no es ya una previsión de futuro, es ya presente”. La Plataforma apunta cómo los alcaldes de la vecina comarca de Aliste se han unido para reclamar a la Consejera de Sanidad que dote a la Zona Básica de Salud del personal sanitario necesario echando en falta una acción similar desde Sayago.

“Con este escrito le pedimos que encare esta situación de desprotección y clara vulneración de nuestro derecho a la salud con la seriedad que exige y le instamos a que, con la mayor urgencia posible, se reúna con los demás alcaldes de la comarca para exigir entre todos a la Consejería de Sanidad una solución inmediata a este gravísimo problema, nuestra salud y dignidad van en ello”.