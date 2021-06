“Quisiéramos tener toda la plantilla de médicos cubierta en la Zona Básica de Salud de Aliste y en toda la provincia, pero en este momento no es posible. Hacemos todo lo que podemos y está en nuestras manos para que tengan garantizada la asistencia sanitaria todas las zonas básicas de salud de la provincia”. Clara San Damián, delegada de la Junta en Zamora, ha expuesto a los alcaldes de Aliste las limitaciones de la Administración regional para cubrir las plazas de médicos que tanto preocupa a la población.

Tras la carta remitida por los alcaldes a la Consejería de Sanidad donde trasladaban la inquietud de los vecinos ante la continuidad del cierre de los consultorios y una cita previa por teléfono manifiestamente mejorable, San Damián se ha comprometido “a intentar volver a la presencialidad de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que no podemos contar con toda la plantilla”.

La gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno, también presente en la reunión de ayer en Alcañices, tras ser preguntada por las carencias en Aliste y Sayago trasladó que “no hay novedad en cuanto a nuevas contrataciones, necesitamos médicos y no tenemos ningún interés en no tener la plantilla cubierta pero no hay en bolsa. Llamamos todos los días a bolsa, tenemos muchas plazas vacantes en muchas zonas básicas de salud, incluso de especialistas, pero formar un médico cuesta muchos años y ahora no hay disponibilidad”.