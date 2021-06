La localidad de Ufones, perteneciente al municipio de Rabanales, situada en pleno corazón de la comarca alistana, lleva dos semanas ininterrumpidas sin acceso a teléfono fijo.

El corte, producido por una de las tormentas ocurridas en las últimas semanas, en concreto, la ocasionada el día 11 de junio, dejó sin teléfono fijo a los vecinos de la localidad y parte de los vecinos de Rabanales. Desde entonces, las llamadas al 1004 reclamando un pronto arreglo han caido en saco roto, pues ya es casi la tercera semana que no se dispone de servicio telefónico y no se espera una pronta recuperación.

Margarita Lopez, alcaldesa pedánea de la localidad, ha manifestado "la desesperación frente a un sistema tan obtuso y desesperante de las telefonías, que eliminan la ilusion de los que luchan por quedarse en el medio rural y hacen imposible la esperanza de los que pretenden hacerlo". Según manifiesta, hay vecinos que llevan hasta nueve llamadas al servicio de atención al usuario al día, dado que hay mucha gente mayor que el teléfono es su única comunicación y contacto con sus seres queridos o con los servicios de emergencia en caso de necesitarlos.

Por su parte, el alcalde de Rabanales, Santiago Moral declara " el abandono completo de un gobierno y un sistema de telecomunicaciones que no les importa en absoluto aliste y el mundo rural, ya lo vimos con el reparto de fondos para instalación de fibra óptica y lo estamos viendo con las reclamaciones a las empresas responsables como Movistar, que al no ser rentable, no pierden el tiempo en la españa despoblada". Hasta la fecha no ha ocurrido ninguna emergencia en la localidad, pero si lo ocurriera, el hecho se multiplicaría al no tener forma de comunicarse, trasladasn desde el Ayuntamiento.