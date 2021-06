Los “consultorios médicos de Atención Primaria de todos nuestros pueblos pueden y deben abrirse ya, con carácter de máxima urgencia, para la prestación directa de las consultas médicas y de enfermería al ser vitales para mejorar la asistencia sanitaria y a su vez la calidad de vida de todos los hombres y mujeres que vivimos en el medio rural alistano”.

Así lo defienden y así se lo han trasmitido mediante un documento oficial, con acuse de recibo, los 13 ayuntamientos y 63 pueblos integrados en la Zona Básica de Salud de Aliste a la Consejera de Sanidad Verónica Casado, la cual ya lo recibió en Valladolid.

El documento ha sido consensuado por unanimidad y rubricado por los trece alcaldes alistanos cuyos municipios se están viendo afectados por su cierre desde el inicio de la pandemia del COVID-19: Alcañices, Rábano, Figueruela de Arriba, Trabazos, Fonfría, San Vicente de la Cabeza, Rabanales, Gallegos del Río, Mahíde, Samir de los Caños y Viñas, del PP; y San Vitero y Pino del Oro, del PSOE.

Los regidores alistanos muestran a la Consejera de Sanidad la necesidad de que una vez que ya va mejorando la situación ha llegado la hora de reabrir todos los consultorios y no sólo los de los pueblos grandes, cuyo número más elevado de TIS (Tarjetas Individuales Sanitarias) así lo establece la normativa, sino también la de aquellos núcleos más pequeños que al tener menos de 50 cartillas no tendrían “derecho” a dichas consultas fijas.

Los alcaldes piden así mismo a la Consejera de Sanidad Verónica Casado que se cubran todas las plazas de médicos y enfermeras en la Zona Básica de Salud.

En la visita a Alcañices de Verónica Casado el 3 de febrero de 2020, para consensuar la puesta en marcha del Plan Piloto de Reordenación de la Sanidad en Aliste el día 2 de marzo siguiente, uno de los acuerdos fue incrementar el número de enfermeras y equipararlo al de médicos, así como cubrir las plazas médicas. El problema no es que ello no se haya cumplido sino que un año después hay menos profesionales que al inicio de la pandemia.

Los alcaldes alistanos, así se lo trasmiten a Casado, no están dispuestos a aceptar la excusa de la falta de profesionales para su contratación: “Si no los hay en Castilla y León se buscan y se contratan donde los haya”. En este sentido proponen que se busquen sanitarios en la Comunidad Valenciana donde, según los sindicatos y colegios oficiales, se han producido o producirán en este mes de junio más de 3.200 despidos de profesionales sanitarios contratados en su día como refuerzo por la pandemia del coronavirus. De esta manera se cree que podrían recalar en Aliste médicos y enfermeras que se queden sin trabajo en los hospitales “La Fe” de Valencia y “General” de Alicante y en los departamentos de salud de “La Plana” y “Sant Joan”.

Es un secreto a voces que el medio rural y en este caso concreto la comarca de Aliste no suelen ser destinos “atractivos” para médicos y enfermeras debido a lo amplio de su territorio y muchos desplazamientos a veces por malas carreteras lo cual lleva a que la mayoría cuan pueden piden el traslado a otro lugar incluso en la provincia pero mas cercano a Zamora capital. Los alcaldes tienen claro que “la sanidad es un servicio vital para Aliste, su población y sus visitantes, para frenar la despoblación rural” y por ello piden a la Consejería de Sanidad que se ofrezcan “Contratos fijos, atrayentes, a largo plazo y contraprestaciones económicas acordes con los tiempos para que Aliste si sea un destino a elegir y preferente por los profesionales”.

Previa a la reforma del Plan Aliste el personal de Atención Primaria se situaba con 16 médicos (12 de familia y 4 de área), 10 enfermeras, pediatra, enfermera de área (con asignación a la Atención de niños), celador y auxiliar administrativo. El problema está en que para garantizar la asistencia sanitaria harían al menos falta trabajando 7 profesionales por cada categoría, además de los que hubieran estado de guarda y estén de libranza (día siguiente). En 2020 llegaron a faltar hasta un 31% de la plantilla (cinco médicos de 16).

30 localidades bajan de las 50 cartillas y aparecen ya sin consulta

Uno de lo acuerdos de marzo de 2020 para consensuar la puesta en marcha del Plan Piloto fue que los consultorios se iban a mantener pero en algunos casos con menos días, aunque se iría a todos los pueblos. Según la Ley hay 26 de los 63 pueblos donde debido al reducido número de cartillas los médicos y las enfermeras en teoría deberían ir exclusivamente cuando se les pidiese (cita previa), a la demanda. Hasta antes del COVID-19 se iba en muchos de ellos una vez cada 15 días. Un año después parte del trato se ha cumplido, pero par mal. En algunos pueblos se han reducido los días de dos a sólo uno y en los pueblos pequeños se ha pasado a no ir ningún día fijo. Como ejemplo uno de los municipios donde se ha desatado el malestar está Gallegos del Río donde se han anunciando los días de consultas: los lunes y jueves a la 9 horas se pasan en el consultorio de Domez, único pueblo con dos jornadas, algo justo pues es el que más población tiene. En Valer, antes con consulta los martes y jueves se pasa a sólo uno (miércoles a las 9) y lo mismo sucede en Gallegos del Río donde la consulta será los martes a la 11.30 horas. Hasta ahí todo bien. El problema está en que no aparecen por ningún lado días y horas de consulta en los pueblos más pequeños del municipio: Puercas, Tolilla, Lober y Flores. En cuanto a los pueblos por debajo de 50 cartillas ya casi son la mitad: treinta, con unas 714 personas, equivalente al 15,4% de las cartillas alistanas. Estos son los pueblos con menos de 50 TIS: Vivinera (49), Fradellos (45), Villarino tras la Sierra (44), Puercas (44), Brandilanes (41), Flores (40), Castro, (40), San Martín del Pedroso (40) , Arcillera (36), Boya (34), San Blas (31), Mellanes (33), Latedo (32), Lober (27), San Mamed (27), Ufones (26), Ribas (26), San Cristóbal (25), Moldones (21), Santa Ana (17), Campogrande (16), Tolilla (8), Riomanzanas (8) y Villarino de Manzanas (4). La Zona Básica de Salud abarca 63 pueblos pero solo hay consultorios en 55: carecen de centro propio. No figura población o están adscritos a otra localidad entre otros: Flechas, El Poyo, Villarino de Cebal, San Pedro de las Herrerías, Vega de Nuez y Figueruela de Abajo.