El debate más intenso entre los grupos Socialista y Popular en el Pleno de Puebla de Sanabria se centró en las posturas de unos y otros ante la planta solar de Cobreros y la explotación minera de Calabor, que afecta parcialmente en un cuadrante al término municipal de Puebla.

El portavoz del PP, Gustavo Alonso Chimeno, interpeló al equipo de Gobierno sobre “la opinión que tienen sobre el macroparque fotovoltaico de Cobreros, ya que incluso puede afectar el paisaje desde el castillo”, en alusión al impacto visual de las instalaciones.

El equipo de Gobierno reclamó un cambio de legislación y evaluar en el plazo de tres meses todas las propuestas para estudiar la viabilidad de los proyectos. El portavoz de la oposición se comprometió a “sacar una moción adelante para instar a los dos Gobiernos, a la Junta y al Ministerio de Industria, responsable de la gestión, y que esto no salga adelante” como medida más lógica.

El portavoz socialista, Manuel Santiago Sánchez, contestó que es “instar a la Junta a que paralizara todos estos parques y en un plazo de tres meses haga un estudio concreto y detallado de aquellas zonas donde se están solicitado, evaluando los posibles impactos tanto medio ambientales, paisajísticos, urbanísticos y lo que corresponda”. Santiago señaló que “no es un problema de Cobreros, sino de todo Castilla y León”.

Atribuyó este problema a la “despoblación galopante” y que estas empresas llegan con ofertas económicas a las puertas de los ayuntamientos “como los Reyes Magos”, con la oferta de unas cantidades de las que no se disponen por otros medios ni de otras administraciones, que cada vez son más regresivos. “Las necesidades siguen siendo cada vez más acuciantes” y “cualquier alcalde sucumbe ante estas cantidades”.

Para Santiago corresponde a la Junta “adoptar medidas” y no dejar al libre albedrío de los alcaldes y los ayuntamientos estas decisiones que afectan al municipio de Cobreros y a todos los que tenemos alrededor. El PSOE reclamó que la Junta evalúe bien todas esas instalaciones y dé las autorizaciones en base a unos criterios claros.

La concejala popular María Martínez Santiago puso en evidencia que el PSOE en la Diputación presentase una moción “para paralizar eso y usted se abstuvo”. A lo que el portavoz socialista contestó que “son cosas distintas”. IU proponía anular el acuerdo de la Junta de Gobierno que, para Santiago, está sujeto a los informes de los técnicos: “¿si dicen que sí, yo digo que no?”.

El alcalde, José Fernández Blanco, reconoció que está a favor de las actividades que generen riqueza “pero siempre y cuando no colisiones con los intereses y los usos de los vecinos, porque hay suficiente terreno”. A la pregunta de María Martínez de si esa era la misma posición respecto a la mina de Calabor, la respuesta fue “la misma” y recordó que en su día se presentaron alegaciones.

Manuel Santiago apuntó que el grupo Popular defiende la mina y está en contra del parque fotovoltaico. Afirmación que contestó el PP: “No es lo mismo”. Para el portavoz popular “la mina es otro recurso diferente”.

Sobre la carta remitida por un grupo de vecinos de Terroso para que apoye al rechazo a la planta fotovoltaica, el alcalde precisó que con algunos de los firmantes no va a ninguna parte ni va a contestar por escrito, por el uso que se pueda hacer de la contestación, aunque no tiene inconveniente en hablar con todos los vecinos. Achacó esta postura a que no tiene, como dirigente del PSOE, representante desde hace 30 años en el Ayuntamiento de Cobreros.

Generalizó el problema de que el medio rural está aportando los recursos a las ciudades, en este caso energéticos, y no revierten en el territorio, muy al contrario provoca la migración de los jóvenes en la misma dirección en que se van los recursos.

Cuestionó los beneficios de pertenecer a un parque natural o una reserva y señaló más los problemas y la falta de recursos.