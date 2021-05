El concejal de Carbajales de Alba Manuel Fidalgo, que fue alcalde entre 2015 y 2019 y actualmente es el portavoz del Grupo Municipal “Por Zamora”, desmiente que él haya participado en ningún intento de presentar una moción de censura para sustituir al actual alcalde, Roberto Fuentes Gervás, del Partido Popular.

“Eso es una obsesión que tiene el alcalde, yo a nadie le he propuesto una moción de censura en estos dos años, eso está en su cabeza, que se dedique a gestionar el ayuntamiento y deje en paz a Manuel Fidalgo. Hace dos años que estoy fuera de la Alcaldía, no me ha llamado para nada, así que yo no puedo ser responsable de lo que haya pasado en el Ayuntamiento en estos dos últimos años, que deje de hablar de mi”, afirma.

Además, el exalcalde añade que durante los cuatro años en que dirigió el ayuntamiento “ejercí mi responsabilidad sin echar la culpa de lo que ocurría a los 12 años anteriores de gestión del PP”, y recuerda que tras sus cuatro años al frente del Ayuntamiento de Carbajales aumentó su porcentaje de votos del 39% al 41,3%. “Saqué mayor proporción de votos en 2019 que en 2015, por lo tanto tan mal no lo hice. Además, aumenté la distancia respecto al Partido Popular de cinco puntos en 2015 a ocho puntos en 2019. En un pueblo pequeño, cuando se presentan tres listas, es difícil sacar la mayoría absoluta, pero nos quedamos muy cerca”.

Por eso, “a ese 41,3% de votantes no los voy a defraudar y estaré siempre a disposición de ellos para tratar de solucionar sus problemas, tanto si estoy de alcalde como si estoy de concejal”. En ese sentido, Fidalgo asegura que “la puerta de mi casa está abierta para todos, para ese 41,3% y para el 100% de los vecinos de Carbajales, porque yo siempre he tratado a todas las personas por igual y no me planteo si me han votado o no, ni ahora ni cuando era alcalde”.

En ese sentido, Manuel Fidalgo asegura mantener una relación cordial también con casi todos los concejales del Ayuntamiento de Carbajales, por encima de las siglas políticas. “Con el tránsfuga Francisco Morán no tengo nada que hablar, pero con los demás estoy dispuesto a sentarme para hablar de cualquier asunto que afecte a Carbajales”, afirma, y eso incluye a las tres formaciones políticas del ayuntamiento.

Igualmente, quiere romper una lanza a favor de su compañero de formación, Eloy López, después de que el alcalde señalara en este diario que ese concejal ya no acude a los plenos y que el exalcalde “está solo”. Eloy López, por motivos laborales está muy lejos de Zamora de lunes a viernes, y esa es la razón por la que no suele asistir a las sesiones. “Es una persona íntegra, que quiere a su pueblo y que por necesidades de trabajo está lejos de su casa como tantas otras personas que tienen que buscarse la vida lejos de su tierra, incluso en el extranjero, y no puedo permitir que por eso se ponga en duda la honorabilidad de esta persona”, asevera. Añade que “Eloy y yo estamos en contacto permanente, no hay ninguna desavenencia entre nosotros”.

En el anterior mandato López podía acudir a los plenos porque se convocaban los sábados, “el actual alcalde los pone entre semana precisamente para que no pueda venir Eloy y asegurarse la mayoría”, señala Fidalgo recordando que “de hecho en septiembre de 2019 Eloy apareció por sorpresa en un pleno y así se paró una subida del IBI urbano a todos los carbajalinos, Roberto Fuentes pretendía elevar ese impuesto del 0,4 al 0,9, que es una barbaridad, es más del 100%, cuando él heredó un ayuntamiento saneado. En ese pleno, gracias a Eloy el alcalde se quedó en minoría y retiró ese punto del orden del día para no perder la votación”.

En esta línea, Fidalgo quiere defender la integridad del anterior alguacil, “que fue despedido aunque era un trabajador que cumplía perfectísimamente sus labores, y de hecho hay una sentencia favorable al alguacil y el Ayuntamiento ha tenido que pagarle 7.000 euros de indemnización. Al alcalde, que lo despidió, le da igual porque no paga él, pagan todos los carbajalinos, y además ha habido que pagar también a empresas externas para que arreglen averías que antes arreglaba este trabajador ejemplar. Ahora mismo hay un boquete a la entrada del pueblo que lleva tres meses sin tapar, algo que jamás pasaba con el anterior alguacil”.

Del mismo modo, el exalcalde asegura “saber separar la política de las personas” y dice que “no tengo nada en contra de las dos exconcejalas del PSOE, Isabel Rodríguez y Carmen Díaz, porque fueron engañadas y más que engañadas para hacer alcalde a Roberto Fuentes. Isabel Rodríguez dimitió por las presiones a las que se sometió a su familia, y Carmen Díez es una persona a la que respeto mucho a nivel personal y sé que a nivel político hizo lo que ella creyó conveniente, no le guardo ningún rencor”.

El pacto PP-PSOE para repartirse la Alcaldía dos años cada uno se fraguó contra la opinión del alcaldable socialista, Tomás Teso, que “tenía un pacto de caballeros conmigo para que gobernara la lista más votada, si hubiera ganado las elecciones el PSOE yo me habría abstenido”. Sin embargo, el candidato socialista, que vive en Sevilla, renunció a su acta de concejal antes de la constitución de la Corporación Municipal.

Por otro lado, Fidalgo recuerda que en su etapa en la Alcaldía convocaba un Concejo Abierto cada dos meses para dar cuenta de la gestión municipal y someterse a las preguntas de los vecinos. “La transparencia era total, y el Ayuntamiento de Carbajales ahora mismo es opaco en todo”.

Los últimos presupuestos municipales, recuerda el edil, “se aprobaron sin pasar por la Comisión de Cuentas, no se proporcionaron a los concejales para que los estudiaran antes del pleno, ni estuvieron expuestos al público”. En cambio, “en mi mandato –prosigue el exalcalde– se entregaba a cada concejal una copia del presupuesto y una nota para que cada uno introdujera modificaciones”.

En cuanto al asunto de la macrogranja, Manuel Fidalgo cree que una decisión de calado como la concesión de la licencia de obras “debería haber pasado por el pleno, para ser debatido y que cada concejal votara de acuerdo con su conciencia”. El alcalde “concedió la licencia de forma unilateral y se jacta de ello”. Asimismo, Fidalgo niega que está a favor de la macrogranja, “Pedro Lorenzo no puede decir eso de mi porque yo nunca me he manifestado ni a favor ni en contra, cuando era alcalde me limité a seguir el asesoramiento legal del secretario y el asesoramiento técnico del arquitecto de la mancomunidad”.

Sin embargo, recuerda Fidalgo, Roberto Fuentes “dice estar en contra de la macrogranja, pero al mismo tiempo que agiliza los trámites para que esa explotación se construya mantiene parada otra licencia que han solicitado unos agricultores jóvenes de Carbajales para construir una nave en una finca de su propiedad, está perjudicando a una familia del pueblo que puede perder la subvención y el número de explotación”.

Por último, Fidalgo recuerda que “en 2019, por primera vez en la historia de Carbajales, no se invitó a toda la Corporación a ir a la ganadería de bravos a ojear los toros de los espantos, incluso en las fiestas del Ayuntamiento de 2021 –Las Candelas– tampoco se invitó a la misa ni a este concejal ni a Eloy López. En mis cuatro años se invitaba a todos los concejales, y Roberto Fuentes y Manuela Bouzada vinieron conmigo a ver los toros y comimos juntos en Salamanca porque es una tradición, y las tradiciones están por encima de las personas, las fiestas de Carbajales son de todos los carbajalinos, no del alcalde”.