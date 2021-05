Nueva jornada de búsqueda del hombre desaparecido en Figueruela de Arriba sin ningún resultado. Varias unidades de la Guardia Civil, miembros de Cruz Roja y vecinos y voluntarios del municipio alistanos participaron ayer en el operativo, a cargo del teniente de la Guardia Civil adjunto a la compañía de Puebla de Sanabria.

Los rastreos resultaron totalmente infructuosos, sin ninguna pista ni señal del José Antonio C. C, el vecino desaparecido el 30 de abril. Camino de los dos meses desde que se vio por última vez al hombre, ninguna pista ofrece información sobre su paradero o lo que pudo pasar. Desde que la familia denunció su desaparición se han sucedido las jornadas de rastreo en busca de alguna pista este vecino de 72 años, pero no se ha localizado ningún objeto personal, ni ropa ni huellas ni los perros o aves han dado señales de nada.

Ayer el operativo se desplegó por la zona entre Figueruela de Abajo, Moldones y Nuez de Aliste, que había quedado pendiente de rastrear durante la última jornada de búsqueda debido a la lluvia. Pero un día más el operativo se fue en blanco y se mantiene la incertidumbre sobre el paradero del segundo vecino de este municipio alistano que desaparece tras el caso de Miguel Fernández, visto por última vez en Gallegos del Campo el 2 de septiembre de 2016. Los casos de Miguel y José Antonio están pendientes de resolver en el registro de la Guardia Civil.