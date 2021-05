“Frustración y engaño”. Lorenzo Rivera, responsable de COAG Zamora y testigo directo de la reunión celebrada el pasado 12 de mayo en Madrid con el director general de Biodiversidad, Jorge Luis Marquina, no oculta su decepción con la deriva que han tomado los acontecimientos con respecto al estatus del lobo. Si de aquel encuentro salía un aplazamiento en la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre), lo que a todos los efectos supone la protección total de la especie, y abría una vía de diálogo con Asaja, COAG y UPA, una semana después estas mismas organizaciones agrarias plantean la dimisión de la ministra Teresa Ribera si se mantiene la fecha tope del 25 de septiembre para prohibir la caza del lobo en todo el territorio nacional. “Creíamos que esa moratoria de la que nos hablaron daba una oportunidad de hacer una mesa de trabajo y abrir un diálogo. Pero de nuevo nos encontramos con un Ministerio que actúa sin consenso y sin negociar” expresa Lorenzo Rivera.

El anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de aprobar la inclusión del lobo en el Lespre antes del 25 de septiembre ha caído como un jarro de agua fría hasta el punto de que las organizaciones agrarias aseguran que “la sorprendente publicación del proyecto de orden ministerial que incluye el lobo en el listado supondría liquidar el marco de negociación abierto para buscar el consenso”.

Denuncian que con este movimiento la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “incumple de forma unilateral lo expuesto a las organizaciones agrarias en la reunión del 12 de mayo, en la que el director de Biodiversidad del Miteco afirmó que se vincularía la aprobación de esta orden a una estrategia integral de gestión y control del lobo consensuada previamente con ganaderos y comunidades autónomas”.

Número de manadas

El rechazo de las organizaciones agrarias viene motivado en que “la inclusión o no del lobo en el Lespre sólo puede ser el resultado o conclusión a partir de la elaboración de una Estrategia de Conservación del lobo y una normativa que dé seguridad jurídica”. Consideran que no es posible abordar de forma efectiva una Estrategia de Conservación del lobo si no hay una “visión integral” de la situación. Es necesario que, una vez que haya sido consensuada la Estrategia, se adopten las medidas necesarias para clasificar al lobo donde sea más adecuado para su conservación sin menoscabar ni poner en peligro a la actividad ganadera. La celeridad en publicar esta orden ministerial “solo puede indicar que el objetivo único del Miteco es el de la expansión del lobo en el territorio, ignorando las consecuencias que esto tendrá para la ganadería extensiva y para el medio rural”.

Las organizaciones agrarias apuntan que “antes realizar actuaciones dirigidas a la expansión y aumento en el número de lobos es necesario analizar el actual número de manadas y ejemplares que existen y debatir las medidas más adecuadas y efectivas que faciliten la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños”.

En este proyecto de orden queda recogida “de forma difusa la vinculación de la entrada en vigor de la norma con la publicación de la Estrategia de Conservación del lobo y nuevamente observamos la contradicción de este Ministerio, no pudiendo justificar esta actuación. La inclusión o no del lobo en el Lespre tiene que ser el resultado de un trabajo conjunto entre Opas y comunidades autónomas afectadas”, apuntan los sindicatos.

Próxima reunión de las cuatro comunidades loberas y las organizaciones agrarias

Las cuatro comunidades loberas: Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, donde se asienta el 95% de los lobos existentes en el territorio nacional, celebrarán una reunión la próxima semana en León, a la que también se invitará a las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA. El objetivo de la misma es avanzar en las medidas técnicas y legales necesarias y conseguir frenar la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre) del lobo y buscar la mejor estrategia para la gestión del lobo en convivencia con la ganadería extensiva. La Junta de Castilla y León mantiene que utilizará todos los recursos, incluido la vía judicial, ante la decisión del Gobierno de prohibir la caza del lobo a partir del 25 de septiembre, cuando entraría en el listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre). En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, se refirió ayer así al proyecto de orden ministerial que incluye el Lobo el Lespre, publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, informa Ical. “Es absolutamente sorprendente la manera de tomar decisiones, la cogobernanza es hacer lo que quiero o por mayoría o por imposición”, criticó Igea en relación a la decisión del ministerio. Los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia lamentan y denuncian públicamente la política de comunicación del Ministerio en el proceso de gestión del lobo desde sus inicios, “cuyo objetivo parece ser confundir a la opinión pública y utilizar la desinformación como herramienta”.

TODO SOBRE LA GESTIÓN DEL LOBO EN ZAMORA