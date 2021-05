Los Grupos Popular y Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León han anunciado este viernes que recurrirán por la vía judicial la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección (Lespre) que prohibiría su caza, una medida que el socialista Luis Tudanca ha asegurado que apoyarán "si es necesario para defender los intereses de los ganaderos".

El líder del PSOE en la Comunidad ha rechazado la medida adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ha considerado que "no se han hecho las cosas bien", por lo que ha reclamado al Gobierno de España que rectifique y busque el consenso con las organizaciones agrarias y las comunidades afectadas, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. "No queremos que se extinga el lobo, tampoco lo quieren ganaderos. Pero lo que no queremos y no vamos a permitir es que los que desaparezcan sean los ganaderos", ha defendido. Ha pedido evitar el camino "profundamente equivocado" del Ministerio y buscar el consenso, asegurando que el PSOE de Castilla y León está con los ganaderos, "gobierne quien gobierne en Madrid".

El portavoz popular, Raúl De la Hoz, ha tachado de "aberración" que a finales de septiembre se vaya a publicar la orden que prohíbe la caza del lobo, pues ha argumentado que aún no se ha planteado la estrategia integral que prometió a las OPAS la ministra, Teresa Ribera.

De la Hoz ha pedido a Tudanca que apoye a la Junta si acude a la vía judicial para evitar lo que considera una "absoluta tropelía", lo que el portavoz socialista ha confirmado después que lo harán "si es necesario para defender los intereses de los ganaderos".

El portavoz de Cs, David Castaño, ha detallado que en el próximo pleno dirigirán una pregunta al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para requerirle que el gobierno autonómico recurra a la justicia si el ministerio no rectifica. Castaño ha acusado al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de "engañar" a las comunidades que tienen más lobos, a las OPAS y al sector ganadero, y les ha recriminado por no entender la actividad cinegética, que asegura que da equilibrio a la fauna silvestre.

El portavoz del Grupo Mixto y coordinador autonómico de Podemos, Pablo Fernández, ha lamentado que en el tema del lobo "ha faltado diálogo" y consenso con los actores y agentes implicados, "muy especialmente con los ganaderos y las personas del sector primario que conviven día a día con esa realidad", consensuándose en una mesa de negociación.

Ha considerado "adecuado" que se proteja al lobo, aunque ha indicado que debe ir unido a medidas de apoyo a los ganaderos que sean preventivas y paliativas, con ayudas directas e indemnizaciones por lucro cesante.EFE

