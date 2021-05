El lobo dejará de ser especie cinegética en todo el país “en fecha no posterior al 25 de septiembre de 2021”. A todos los efectos, el estatus del lobo cambiará al norte del Duero al prohibirse la caza y blindar por completo su protección en las mismas condiciones que ya lo está al sur del Duero. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicaba ayer el proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo del Real Decreto regulador del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para incluir en el mismo a todas las poblaciones de lobo ibérico presentes en la geografía española.

Ni las comunidades autónomas que gestionan el 95% de la especie (Castilla-León, Asturias, Cantabria y Galicia), ni las organizaciones agrarias y otros colectivos vinculados al medio rural consiguen su propósito de mantener el actual estatus del lobo y controlar la especie “como garantía de sostenimiento de la ganadería extensiva” han defendido estos colectivos.

La Orden, que se somete ahora a información pública durante 20 días y entrará en vigor a partir de su publicación en el BOE, establece un calendario transitorio hasta que la Conferencia Sectorial apruebe la futura Estrategia Estatal del Lobo en los próximos meses. “Según lo previsto en la norma, el lobo dejará de ser especie cinegética en fecha no posterior al 25 de septiembre de 2021” ha confirmado el ministerio de Teresa Ribera.

El proyecto de Orden amplía a todos los núcleos de la población lobera de España el estatus de protección especial que prohíbe su caza en todo el territorio, y revierte de este modo la condición de especie cinegética que hasta ahora mantenía al norte del Duero. No obstante, el texto determina que, en tanto no se disponga de la Estrategia Estatal del Lobo, se podrán seguir aplicando las medidas vigentes establecidas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para gestionar el manejo de sus respectivas poblaciones de lobos. “Esto supone que se fija un calendario transitorio hasta el momento en que surta plenos efectos. Y será en el momento en que la Conferencia Sectorial haya aprobado la Estrategia Estatal del Lobo, no más tarde del 25 de septiembre, cuando el lobo adquiera su nuevo estatus de protección”, señaló el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. A partir de entonces -añadió- “todas las Comunidades deberán tener sus herramientas de gestión vinculadas a la especie adaptadas a la nueva situación”.

Evitar ataques

El Ministerio coordina los trabajos de preparación de un nuevo censo nacional de lobo, de manera que pueda actualizarse el número de manadas en 2021 y 2022 con los métodos más avanzados y precisos de cuantificación.

Asimismo, explora en colaboración con otras unidades –y especialmente con el MAPA–, “nuevas líneas de financiación para habilitar un pago suplementario adicional al pastoreo extensivo en zonas de convivencia de grandes carnívoros como contrapartida por servicios ambientales, así como ayudas para medidas de protección del ganado en zonas con presencia de lobo que eviten ataques o reduzcan la probabilidad de depredaciones”.

El Ministerio para la Transición Ecológica asegura que se busca “implantar criterios objetivos, comunes y justos de compensación de las pérdidas por daños de lobo, con recursos financieros públicos, que permitan asentar una coexistencia estable entre el lobo y la ganadería, y mejorar la percepción social en el medio rural”.

