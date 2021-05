Miembros de la Plataforma Comunales Libres de Cobreros han presentado recurso de alzada contra la autorización de la Diputación de cambio de uso del suelo de agrícola a industrial para instalar dos parques solares de casi 400 hectáreas.

Consta en el expediente de solicitud suscrita por el alcalde del Ayuntamiento de Cobreros, firmada el 4 de marzo, que “se pretende proceder a la subasta de terrenos públicos de carácter comunal, los cuales, pese a dicho carácter comunal figuran en el inventario de bienes municipal, que dichos terrenos no están siendo aprovechados y disfrutados en régimen de explotación común o cultivo colectivo… que el disfrute actual lo están llevando a cabo ganaderos locales, como uso de pastos”. La adjudicación mediante precio “no impedirá que tales ganaderos sigan disfrutando de los pastos” ya que son compatibles con el aprovechamiento ganadero y existe el compromiso de la empresa de facilitar el acceso a los ganaderos. Aunque en este aspecto la única especie prevista para pastoreo es el burro zamoranoleonés en peligro de extinción.

En el corto periodo de exposición, del 2 al 16 de febrero no hubo alegaciones al anuncio. El 14 de abril, la Junta de Gobierno de la Diputación procede a autorizar la transformación del aprovechamiento en comunales de Terroso, San Martín de Terroso, Santa Colomba, San Miguel de Lomba, Riego de Lomba, Barrio de Lomba y Castro de Sanabria, de uso agrícola a industrial.

El recurso alega incumplimientos en el aprovechamiento de los bienes de dominio público, en este caso los comunales, que preferente se efectuará “en régimen de explotación colectiva o comunal” o en su defecto regirá la costumbre u ordenanza local de suertes o lotes a los vecinos en proporción del número de familia a su cargo. Situación que no ocurre ya que hay ganaderías familiares con uso tradicional del aprovechamiento de pastos. Los terrenos han tenido un aprovechamiento continuo y no ha habido desuso durante 10 años, que establece la ley para su cambio. “han venido siendo utilizados para aprovechamiento de pastos por distintos ganaderos, como reconoce el propio alcalde de Cobreros en su solicitud”.

Las parcelas son propiedad del común de vecinos, y en algunos casos propiedades privadas, “cargas con un foro” el Ayuntamiento es por tanto “un mero gestor” que debe tomar decisiones en consenso con los vecinos de los pueblos, paso que ha obviado el Ayuntamiento al no informar directamente a los afectados. El hecho de figurar en el inventario de bienes no supone la titularidad de los terrenos, muy al contrario en el registro de la propiedad figura a nombre del común de vecinos. Pese a la exposición pública, no ha habido traslado a aquello cuyo intereses legítimos, individuales o colectivos” sean afectados. Los ganaderos, en este caso, tienen la condición de “afectados”, no se ha dado trámite de audiencia a los interesados. Pese a que de manera continuada, hasta 2019, el Ayuntamiento de Cobreros ha emitido certificación de pastos a efectos de la PAC, paradójicamente entre 2020 y 2021 –años de estado de Alarma- y pese ser solicitados por los ganaderos no los ha emitido dicho Ayuntamiento.

Incumple también el tiempo de exposición, un mínimo de 20 días, y el procedimiento con su publicación en el diario oficial con el lugar y plazo de exposición, según recoge el recurso de alzada. Otro trámite que se vulnera es la ley de Montes, que contempla como montes aquellos terrenos de vegetación forestal, arbustiva y herbácea bien sea “espontáneamente o proceden de siembra o plantación” y que no sean terrenos de cultivo agrícola. Con competencia en esta materia, el expediente carece del preceptivo informe de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Entre la documentación aportada, señalar el certificado del Registro de la Propiedad en relación a algunas de las parcelas inscritas al Común de Vecinos de Santa Colomba, del 28 de febrero de 1867, convertida en inscripción de dominio y practicada por el entonces alcalde de Cobreros, el 27 de marzo de 1950. Como dato histórico, el Concejo de Santa Colomba pagaba un foro por el uso de estas fincas de ocho cargas, cinco heminas y dos celemines de centeno el día de Nuestra Señora de Septiembre, con más 30 maravedíes por el de San Martín en noviembre a favor del “Duque de Benavente”.