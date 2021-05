El alcalde socialista de Fuentesaúco y el grupo del PP, en la oposición, airearon ayer las diferencias y enfrentamientos políticos con un cruce de acusaciones iniciado a primera hora de la mañana de ayer, cuando los populares lanzaban un comunicado denunciado “la dejadez y el desgobierno del equipo de gobierno municipal”. Aseguran que los casi dos años de mandato “marcados por su falta de transparencia y actitud dictatorial que se ha traducido en enfrentamientos con otras administraciones públicas y en división en su propio grupo de concejales”.

Apenas habían pasado cuatro horas cuando el aludido, Eduardo Folgado, respondía con no menos duras críticas, con especial crudeza hacia el portavoz y ex alcalde popular, Gaspar Corrales, de quien dijo que “está desorientado y desconcertado tras conocer los datos de incremento de población en Fuentesaúco y la concesión de la licencia de la Quesería La Antigua”. El regidor socialista aseguraba que “Fuentesaúco mira al futuro y no quiere volver a los tiempos oscuros del PP”.

La oposición no ha pasado por alto lo que es un secreto a voces, como ya informó en su día este diario, y es la crisis interna con dos concejalas del PSOE enfrentadas el alcalde, que gobierno gracias al apoyo del edil de Ciudadanos. “Ha desmantelado toda la estructura interna del Ayuntamiento, creando conflictos y malestar entre todos los miembros” apunta el PP.

Eludiendo la situación interna, Folgado recomienda “más trabajo a la oposición popular y menos mentiras y palos en la rueda para que Fuentesaúco siga en la senda de futuro emprendida en este mandato”, además de apuntar que “el dinero derrochado por el anterior alcalde del PP ha lastrado proyectos del Ayuntamiento durante los dos primeros años”.

Asegura el alcalde que “el anterior equipo de Gobierno vivía en el caos más absoluto. En estos dos años hemos tenido que organizar el Ayuntamiento, primero en lo económico y después aprobando ordenanzas y reordenando servicios para lograr una gestión eficiente de los recursos de todos los saucanos, y eso molesta al PP” apunta Folgado. En poco más de dos años, argumentan los populares, el alcalde “ha conseguido despedir de forma improcedente al arquitecto sin que a fecha de hoy los saucanos sepan cuando les va a costar este despido; dos empleados municipales, el secretario y la auxiliar administrativo, con antigüedades superiores a los 30 años se han visto obligados a solicitar la jubilación anticipada, faltándoles pocos meses para su jubilación, por no soportar el ambiente reinante fruto de la actitud de Eduardo Folgado”.

Impulso empresarial

Este a su vez apunta al “impulso empresarial de Fuentesaúco, hablando con empresarios, trabajado para agilizar trámites burocráticos y administrativos, intentando volver a atraer la sede social a empresas que se habían deslocalizado, y próximamente estas empresas crecerán y ofrecerán más puestos de trabajo”. O el “esfuerzo del equipo de Gobierno en materia de Internet y digitalización”, el impulso a la Educación infantil y que la guardería de Fuentesaúco ha pasado de tener 4 niños a 13 en este año 2021.

El PP argumenta que “el alcalde se acoge a cualquier excusa para no celebrar los plenos ordinarios y no contestar a nuestros escritos propuestos pidiendo explicaciones de todo ello” en contra de la transparencia que presumía al inicio del mandato y que, llegado el ecuador, brilla por su “total ausencia sin dar las explicaciones solicitadas de algunas contrataciones más que sospechosas ni de la situación con Aquona, Correos, el matadero municipal y las piscinas municipales, entre otras cuestiones”.

El alcalde reprocha “la herencia nefasta del PP que en 2019 ha impedido ejecutar proyectos por importe de 160.000 euros”. O que el Ayuntamiento “tenga que apretarse el cinturón y no poder ejecutar numerosas obras e inversiones tras conocerse en 2019 el apercibimiento realizado por la Consejería de Economía, a petición del Ministerio de Hacienda, por haber incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en la liquidación del ejercicio de 2018. Ello supuso que el Ayuntamiento de Fuentesaúco no pudo disponer de una partida económica de 159.643 euros de su presupuesto para 2020”.

Desde la oposición popular le reprochan “enfrentamientos con la Diputación o la Junta, en una actitud hostil que perjudica gravemente los intereses de los vecinos de Fuentesaúco”. El PP concluye que el alcalde socialista “está consiguiendo que nuestro pueblo parezca estar en ruinas, con calles cortadas por amenaza de derrumbe, con otras no cortadas con mayor amenaza, en el que las pocas obras que realizan son interminables”.