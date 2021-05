El Ayuntamiento de Tábara ha modificado la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de usos público por instalación de mesas y sillas con finalidad lucrativa en las vías publica, tras pasar la exposición publica sin que se presentasen alegaciones. Alcañices, Tábara y Carbajales son los pueblos de la zona con más bares, restaurantes y cafeterías, y las terrazas son parte imprescindible para ellos, más aún ahora al estar restringido el aforo en el interior de los establecimientos para garantizar las distancias interpersonales.

Los precios ligeramente más elevados se sitúan para aquellos establecimientos situados en la Plaza Mayor de la villa. Las terrazas sin ningún tipo de estructura abonarán a razón de 0,10 euros por metro cuadrado, si cuentan con estructura serán 0,11 euros, y aquellas terrazas cuya estructura tiene algún parámetro vertical móvil 0,12 euros. En lo que respecta a otra calles y plazas serán respectivamente de 0,09 (sin estructura), 0,10 (con estructura) y 0,11 euros ( con parámetros verticales).

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento serán los encargados de comprobar e investigar las declaraciones formuladas por los interesados y si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones correspondientes que procedan.

En caso de negarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar al ayuntamiento las devolución del importe que ya hubieran ingresado .

El Ayuntamiento no consentirá la ocupación de la vía pública hasta que no se haya abonado el depósito previo y se haya con obtenido la correspondiente licencia por parte de los interesados. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a subarrendadas a terceros. No obstante, a petición del interesado y supuestos excepcionales se podrá autorizar la transmisión de la licencia a tercero.