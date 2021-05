Las organizaciones profesionales agrarias ven un punto de luz en la nueva estrategia para la conservación y gestión del lobo en España al conseguir paralizar temporalmente la orden que “blinda” por completo a la especie, como ha venido proponiendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), cuya postura pasaba por la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), lo que supone la prohibición de la caza en todo el territorio nacional.

La reunión mantenida ayer por representantes de COAG, Asaja y UPA con el Director General de Biodiversidad, Jorge Luis Marquina, permitió “desbloquear” las posturas dispares entre las organizaciones agrarias, que siguen apostando por el control de la especie, y el Ministerio. Así lo interpreta el responsable de COAG Zamora, Lorenzo Rivera, uno de los participantes en la reunión celebrada ayer en Madrid junto a los líderes nacionales de Asaja, Pedro Barato, y UPA, Lorenzo Ramos.

Tras un arduo debate sin puntos de encuentro, las organizaciones agrarias se mantuvieron firmes en su posición de abandonar cualquier negociación que no pase por reconsiderar la protección total de la especie. “Si no hay un gesto no vamos a reunirnos más, no estamos para andar perdiendo el tiempo” expusieron los líderes agrarios. Fue en el último momento cuando el Director General de Biodiversidad se comprometió a introducir una trasposición “para que la inclusión del lobo en el Lespre no entre en vigor hasta que no se llegue a un acuerdo sobre el plan de gestión. Entendemos que, a la espera del borrador (que se hará llegar previsiblemente hoy a las organizaciones agrarias) esta trasposición podría paralizar el proceso” apuntó Lorenzo Rivera a este diario al término de la reunión.

Condiciones de negociación

Las organizaciones agrarias continuarán en la mesa de trabajo siempre y cuando se garantice que no se va a publicar una orden que incluya de manera inmediata al lobo como especie protegida en el Lespre. De no ser así, no volverán a negociar.

El mencionado borrador sobre la estrategia del plan de gestión del lobo recogerá aportaciones de las comunidades autónomas, según se expuso en la reunión de ayer. “Vamos a ver qué dice el nuevo documento y esperemos que se cumpla el compromiso de posponer “sine die” la inclusión en el Lespre” incide el máximo responsable de COAG en Zamora

“El borrador de la estrategia de conservación del lobo que se nos presentó es un documento infumable que las organizaciones agrarias nos estamos dispuestos a admitir y parece ser que a los responsables del Ministerio les ha quedado claro”. Este documento pretende servir de referencia para propiciar la participación de todos los sectores interesados en la conservación y gestión de esta especie.

Quiñones, contra los "ecologistas radicales"

Por su parte, la Junta tiene una posición muy clara al respecto y no existe ninguna razón de conservación que justifique la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Así lo subrayó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en León durante una mesa redonda sobre “La ganadería y el lobo” organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, informa Ical.

“Está regulado y controlado y buena prueba de ello es que se ha multiplicado el número de ejemplares hasta alcanzar los 2.000. Nos van a tener totalmente enfrente y acabaremos en los tribunales si finalmente se lleva a cabo esta infamia”, afirmó después de comentar que resulta “incomprensible” que sea precisamente un ministerio para el Reto Demográfico el que modifique el estatus de protección de esa especie.

Suárez-Quiñones mostró todavía alguna esperanza en que “se dé marcha atrás y no gobiernen para sectores ecologistas radicales sino para el pueblo”, aunque hasta la fecha –lamentó– la vicepresidente cuarta del Gobierno y titular del Miteco, Teresa Ribera, “hace oídos sordos; no hay forma de que reaccionen y tomen un camino de sensatez”. A su juicio, el cambio que se pretende “por razones meramente ideológicas va a perjudicar nuestra ganadería extensiva y semi-extensiva, de la que depende la vida de nuestros pueblos y otros valores”. Por ahora, recalcó, el Miteco mantiene la idea de “cometer esta traición a los intereses de Castilla y León”, compartida por otras diez comunidades autónomas, con una medida que, considera, tampoco se ajusta a la legalidad y la normativa vigentes.

El presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Elías F. Rodríguez Ferri, comentó que la institución no ha permanecido ajena al debate y señaló que el aumento de la densidad poblacional del lobo promueve la aparición de enfermedades, de las que citó un amplio catálogo. “Su control es una medida elemental de prevención de brotes”, dijo.

