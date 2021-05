El Ayuntamiento de Faramontanos de Tábara, que preside la popular Amaranta Ratón, ya se reunió hace varios meses con el director provincial de Educación con vistas a ubicar una guardería municipal en una de las aulas de la escuela, para lo cual la Junta de Castilla y León previamente tendría que autorizar la desafectación de ese espacio para su uso por parte de la Administración local.

La Corporación Municipal ya aprobó en el último pleno, por unanimidad de todos los concejales presentes, la propuesta del equipo de gobierno del PP (punto 2 del orden del día) para solicitar a Educación la desafectación de un aula del colegio donde ubicar la escuela infantil.

Más tarde, la propuesta del Grupo Socialista de abrir una guardería en el centro sociocultural fue rechazada con 4 votos en contra (los de los concejales del PP) y tres votos a favor (los de los ediles socialistas).

Según explicaba ayer la alcaldesa, el centro sociocultural “no cumple ni una sola de las normativas” que exige la ley para albergar una guardería o escuela infantil, como tener cuartos de baño adaptados a los niños.

Además, la regidora incidía en que “no es cierto que el salón sociocultural esté sin uso”, puesto que periódicamente este espacio alberga clases de música, las consultas del podólogo y se organizan en él reuniones de distintas asociaciones o incluso de los cazadores. Si en el último año la actividad ha sido menor en este centro ha sido porque se han organizado menos eventos como consecuencia de la situación sanitaria y del estado de alarma, pero no por falta de utilidades para este espacio municipal que, en cualquier caso, no reúne las condiciones mínimas para servir como guardería.

Por eso, el equipo de gobierno del Partido Popular sigue trabajando en aras de abrir una guardería para dar respuesta a las familias jóvenes de Faramontanos que actualmente tienen cinco niños menores de tres años, tal y como vienen haciendo desde hace meses, antes de que los concejales del PSOE registraran su moción, que fue rechazada en el último pleno municipal.