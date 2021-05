El alcalde socialista de Fuentesaúco, Eduardo Folgado, ha contestado a las acusaciones del PP asegurando que "Fuentesaúco mira al futuro y no quiere volver a los tiempos oscuros del PP" y carga contra su portavoz, Gaspar Corrales, de quien dice que "está desorientado y desconcertado tras conocer los datos de incremento de población en Fuentesaúco y la concesión de la licencia de la Quesería La Antigua”. El alcalde saucano recomienda "más trabajo a la oposición popular y menos mentiras y palos en la rueda para que Fuentesaúco siga en la senda de futuro emprendida en este mandato", además de apuntar que "el dinero derrochado por el anterior alcalde del PP ha lastrado proyectos del Ayuntamiento durante los dos primeros años".

“El anterior equipo de Gobierno vivía en el caos más absoluto. En estos dos años hemos tenido que organizar el Ayuntamiento, primero en lo económico y después aprobando ordenanzas y reordenando servicios para lograr una gestión eficiente de los recursos de todos los saucanos, y eso molesta al PP” apunta Folgado. “El camino emprendido hacia el futuro en Fuentesaúco es un nuevo modelo de gestión que no tiene vuelta atrás. Los tiempos oscuros del PP y de Gaspar Corrales forman parte de un pasado que es mejor no recordar”

Eduardo Folgado, ha lamentado la actitud del Partido Popular en el Ayuntamiento de la localidad, con su portavoz y anterior alcalde a la cabeza, Gaspar Corrales “a quienes molesta que las cosas vayan bien en Fuentesaúco y que el actual equipo de Gobierno no solo haya enderezado el rumbo sino que hay sentado las bases firmes para el futuro del municipio”.

Incremento poblacional

“El portavoz del PP está en estado de shock desde que conoció que el incremento poblacional de Fuentesaúco es de un 7,5% desde 2019 hasta 2020 y, de manera específica, la subida porcentual de niños de 0 a 4 años un 89,47%, pasando de 19 en 2019 a 36 en 2020 y la de la franja 0-24 años, en un 36,85%” subraya Folgado.

Asegura el alcalde de Fuentesaúco que, “mientras las cosas van bien en Fuentesaúco la oposición del PP se dedica mentir y poner palos en la rueda intentando evitar que Fuentesaúco siga de futuro emprendida en este mandato, un nuevo modelo de gestión que no tiene vuelta atrás. Los tiempos oscuros del PP y de Gaspar Corrales forman parte de un pasado que es mejor no recordar” asevera Folgado.

“Quizás porque no hay trabajo de oposición, quizás porque viven al margen de la realidad de Fuentesaúco, el Sr. Gaspar Corrales y el PP deberían de conocer el trabajo y el empeño del equipo de Gobierno en fomentar el empadronamiento de saucanos que residían fuera y que hasta ahora eran reticentes a hacerlo, dándole servicios específicos, servicios públicos de calidad, y hacer ver que si hay más empadronados habrá más beneficios para el pueblo" insiste el socialista.

Apunta al "impulso empresarial de Fuentesaúco, hablando con empresarios, trabajado para agilizar trámites burocráticos y administrativos, intentando volver a atraer la sede social a empresas que se habían deslocalizado, y próximamente estas empresas crecerán y ofrecerán más puestos de trabajo". O el "esfuerzo del equipo de Gobierno en materia de Internet y digitalización", el impulso a la Educación infantil y que la guardería de Fuentesaúco ha pasado de tener 4 niños a 13 en este año 2021.

El Alcalde saucano ha informado que “el anterior equipo de Gobierno vivía en el caos más absoluto. En estos dos años hemos tenido que organizar el Ayuntamiento, primero en lo económico y después aprobando ordenanzas y reordenando servicios para lograr una gestión eficiente de los recursos de todos los saucanos, y eso molesta al PP”.

"Mentir e intoxicar"

"Ese esquema de difamar, mentir, intoxicar e intentar manipular del PP queda absolutamente al descubierto en el siguiente dato: el pasado mes de febrero solicitaron información a la que se le respondió que podían acudir a las dependencias municipales a ver los expedientes que consideraran, en cumplimiento de la legalidad. No solo no han ido, sino que además ni tan siquiera se han molestado en comunicar a los empelados públicos que no iban a ir. Nulo trabajo y ninguna responsabilidad" especifica la nota enviada desde el PSOE.

El mismo esquema lo siguen cuando se le pide al PP en noviembre que aporte propuesta para el Presupuesto 2021 que a día de hoy "no solo no ha presentado, sino que, también, sigue sin contestar aunque sea por respeto y educación". "La herencia nefasta del PP en 2019 ha impedido ejecutar proyectos por importe de 160.000 euros"

Censura el alcalde socialista que "la herencia recibida del PP ha supuesto que el Ayuntamiento de Fuentesaúco haya que apretarse el cinturón y no poder ejecutar numerosas obras e inversiones tras conocerse en 2019 el apercibimiento realizado por la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, a petición del Ministerio de Hacienda, por haber incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en la liquidación del ejercicio de 2018. Ello supuso que el Ayuntamiento de Fuentesaúco no pudo disponer de una partida económica de 159.643,29 euros de su presupuesto para 2020.

La responsabilidad exclusiva fue del anterior Alcalde del PP, Gaspar Corrales, gastando 159.6432 euros más de lo permitido en un año anterior a las Elecciones Municipales, es decir, superando todos los límites de gasto con fines electoralistas”.

Durante el debate en el Pleno del Ayuntamiento de Fuentesaúco de la aprobación del Presupuesto de 2020 y la liquidación del ejercicio de 2018 el equipo de Gobierno presidido actual por Folgado tuvo que informar de la medida consecuencia de los excesos de gasto que “intentó ocultar el Alcalde del PP no presentando las cuentas del año 2018 al inicio de 2019, como corresponde, pretendiendo esconder la documentación contable a la oposición socialista”.

Consecuencia de medida de Hacienda por la “gestión nefasta del PP” la aprobación del Presupuesto de Fuentesaúco fue reducido en casi 160.000 euros, lo que supuso la adopción de diversas medidas de recorte de gasto entre las que el equipo de Gobierno municipal ha informado de las siguientes.

Medidas de corrección remitidas a la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica: retribuciones de gasto guardería (recorte de 6.000 euros), retribuciones del Plan de Fomento de Empleo (20.000), Seguridad Social de personal de fomento de empleo (3.000), Seguridad Social personal guardería (500), formación y perfeccionamiento de personal laboral del Ayuntamiento (1.000), reparación de vías públicas (5.000), reparación de merinas (3.000), combustibles y carburantes (2.000), productos alimenticios comedor social (3.000), primas de seguros (2.000), fiestas patronales y festejos (25.000), servicio de limpieza fiestas patronales (2.600), recogida de residuos sólidos urbanos (3.400), circuitos escénicos y actividades culturales (1.000), estudios y trabajos técnicos (3.000), pavimentación de calles (10.643,29), cerramiento del punto limpio (4.000), contenedores (5.000), equipos para el proceso de información (1.500), demolición edificio calle Derecha (50.000), iluminación escenario del Teatro Municipal (6.000) y programa mixto de empleo (2.000 euros).

“De momento –añade el alcalde saucano Eduardo Folgado- las tropelías de Gaspar Corrales y el PP las están pagando todos los saucanos y saucanas con la reducción de inversiones y prestación de servicios”. En marzo de 2019, bajo el Gobierno del PP, el Secretario Interventor "ya emitió un informe en el que advertía del incumplimiento del plan económico y la liquidación".