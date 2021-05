El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado una moratoria para que las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas presenten alegaciones al borrador de la orden para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), según COAG. El director general de Biodiversidad del Ministerio, Jorge Luis Marquínez y responsables agrarios se han reunido para abordar la la cuestión en aras a lograr un acuerdo que no perjudique al sector ganadero en Castilla y León.

COAG señaló que el Ministerio conminó a las organizaciones agrarias (opas) a presentar alegaciones a la orden que pretende publicar, en el ánimo de llegar a un acuerdo consensuado entre las opas y las comunidades autónomas respecto del Plan de Gestión del Lobo que se debe de redactar.

“El Ministerio pretende mediante una transposición que debemos presentar, se condicione la orden y se llegue a un acuerdo para el Plan de Gestión del Lobo. Esta transposición da un tiempo y margen para que se alcance un acuerdo”, destacó para avanzar que mañana les presentará un borrador en la que especificará el tiempo y margen concedido.

COAG continuará en la mesa de trabajo siempre y cuando se garantice no publicar la orden que incluya de manera inmediata al lobo como especie protegida en el Lespre, y agregó que, de no ser así, la organización no volverá a negociar. La organización está a favor en trabajar con el Miteco para mejorar el Plan de Gestión del Lobo, y agregó que si se paraliza el proceso de redacción de la orden se podría presentar un programa con aportaciones de todas las opas y comunidades autónomas, cuyo sector ganadero está afectado por el cánido. “Hemos logrado una paralización temporal para conseguir que se negocie el Plan de Gestión”, resumió.

TODO SOBRE LA GESTIÓN DEL LOBO