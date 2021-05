La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Villaralbo, Laudelina Santos, está dispuesta a llegar a acuerdos puntuales, tanto con el equipo de Gobierno como con los grupos de oposición. Tras retirar su apoyo al PP, que ha perdido así su mayoría absoluta, la edil del grupo naranja asegura pone de ejemplo que respaldará “las propuestas que me parezcan interesantes y que sean beneficiosas para el pueblo, tanto si las presenta el PSOE o IU como si corresponden al PP y espero que ellos hagan lo mismo si yo presento alguna moción”.

En todo caso, supedita su apoyo al actual equipo de Gobierno, presidido por el alcalde del PP, Santiago Lorenzo, a que “cambien lo que he denunciado, que es por lo que me he ido y con lo que no estoy de acuerdo”. Con estas palabras hace referencia a las acusaciones de “nepotismo inaceptable en la contratación de empresas que trabajan en el Ayuntamiento, que siempre son las mismas para realizar obras o cualquier reparación”.

En este sentido, Santos defiende que “en Villaralbo hay mucho paro y muchas empresas interesadas en participar en las obras, tienen el mismo derecho a trabajar para el Ayuntamiento”. Por ello, reclama, como condición para llega a acuerdos puntuales con el PP, que “se deje participar a más empresas en las obras que se realicen en el municipio, hay que cambiar las cosas y es lo que yo he intentado, pero no he podido”.

La concejala, que se ocupó durante seis meses de la Concejalía de Obras y Averías niega que su salida del equipo de Gobierno se deba solo a las discrepancias surgidas sobre esta área, “sino que teníamos diferencias en muchas otras cosas, mi decisión no ha sido por capricho”. De hecho, sostiene que “no me han dejado llevar nada, ha sido una zancadilla constante a todo lo que intentaba hacer”.

Cambio de organigrama

Su dimisión como teniente alcalde ha supuesto un importante cambio en el organigrama de la corporación municipal de Villaralbo, donde el PP se queda con cuatro representantes, los mismos que suman los grupos de PSOE e IU (con dos cada uno). Una hipotética moción de censura por parte del bloque de izquierda podría suponer un vuelco en el equipo de Gobierno. Sin embargo, la concejala de Ciudadanos, asegura que “esos planteamientos no entran ahora mismo en mis planes, mi idea es seguir trabajando con la transparencia que siempre he defendido”. De hecho, considera que su actual posición de independencia, tras salir de la coalición de Gobierno, le permite contar con más libertad de decisión para apoyar las propuestas que considere más oportunas, como ya ha hecho durante los últimos meses con su respaldo puntual a propuestas planteadas por los grupos de la oposición.