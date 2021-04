El vicepresidente segundo de la Diputación, Jesús María Prada Saavedra, no aprueba el proyecto de las plantas de energía fotovoltaica “Coto 1” y “Coto 2” que afectan a varias pedanías del municipio de Cobreros, que ocuparán más de 380 hectáreas. Sobre el acceso al expediente administrativo recordó “el derecho de los vecinos y los concejales de la oposición a conocer la documentación y los informes” y corroborar que lo que se aporta se ajusta a la realidad.

Los pueblos afectados han iniciado una campañas de firmas por Internet para rechazar el proyecto del Ayuntamiento con las empresas Gorila SL y Ateles SL e Iber Sostenibilidad y Desarrollo que ocupará 150 hectáreas en los pueblos San Martín de Terroso, Terroso, Santa Colomba de Sanabria, San Miguel de Lomba, Riego de Lomba, Barrio de Lomba y Castro, a cambio de un canon anual de 176.000 euros.

Prada afirmó que “ese proyecto en concreto es exagerado en tamaño y afecta medioambientalmente. No hay que olvidar que es territorio de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica y estamos trabajando muy fuerte para buscar nuevas oportunidades de negocio y de asentamiento de la población en todos los municipios de la provincia. Y desde luego que lo que lo que son ahora campos, ríos y árboles se conviertan en placas solares con cerramientos, durante 30 años, le quita valor a la Reserva de la Biosfera. A mi pueblo lo transforma en algo que durante toda su historia no ha sido y no quiero que sea en el futuro”.

Además de político “soy vecino de un pueblo y soy persona y no quiero que mi pueblo se convierta en una megaplanta fotovoltaica que además no va a repercutir más que en una cantidad económica para el Ayuntamiento”.

Trasladó el mismo problema que han expresado los vecinos de las pedanías afectadas, desde Terroso a Riego “somos 13 pueblos y tampoco nadie te dice que vaya a repercutir en el propio pueblo que tiene las placas solares porque ya ha pasado”. Enumeró los perjuicios a este espacio del río Castro, afluente del río Tera y Lugar de Interés Comunitario “ya hemos sufrido la autovía A-52 que rompió el término municipal en dos. A punto estuvimos de que nos pasara la Alta Velocidad partiéndonos en cuatro el municipio y ahora no queremos que las placas solares trasformen lo que es un paisaje natural envidiable de la provincia de Zamora en un mega centro de placas solares”.

En este sentido señaló que “hay que conjugar las energías limpias con el equilibrio medioambiental de los territorios”. Reconoció que “es público soy de un pueblo afectado por una megaplanta de fotovoltaicas que va a transformar todo el paisaje que mis antepasados han conocido en el pueblo”.

Justificó su abstención a la aprobación del expediente en la Junta de Gobierno de la Diputación, donde se trató el cambio de uso del suelo, porque “además de ser diputado provincial soy vecino de San Miguel de Lomba y quiero lo mejor para mis vecinos y también para el territorio que yo he visto desde que he nacido.

El retraso en la apertura de la estación del AVE en Otero perjudica el regreso del turismo

Como responsable de Turismo, Prada traslada su “preocupación” por el cierre de la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria, que perjudica a turistas, vecinos de la comarca y propietarios de segundas residencias en sus pueblos. Prada señaló que “el 9 de mayo decae el estado de alarma y por lo tanto el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma y tiene que empezar a resurgir lo que durante muchos meses no hemos podido tener, que es el sector turístico”.

Ese resurgir implica la puesta en marcha de la estación sanabresa. Para el vicepresidente, pese a las explicaciones del Gobierno, “la realidad es que desde el veintitantos de octubre que se inauguró la línea de Alta Velocidad hasta Pedralba de la Pradería, se debería haber abierto esa estación. Y no se ha abierto. Estamos hablando de cinco meses de retraso camino de seis. Lo que pido sin intencionalidad política, al Gobierno de España y a ADIF es que abran por fin la estación de Otero de Sanabria porque es un aliciente fundamental para la comarca de Sanabria para el sector turístico y también como transporte público ferroviario”.

Subrayó su importancia para todo el oeste “independiente de que sea un servicio público al que tenemos derecho a acceder todos los ciudadanos de la provincia y tener esa estación cerrada, cualquiera nos ponemos en la situación de que el día 10 quiera venir un madrileño a hacer turismo a la comarca de Sanabria, tenga que coger el AVE en la estación de Chamartín, ir hasta La Gudiña y luego coger un autobús que deshace el camino que le han hecho andar de vuelta a Puebla de Sanabria”. Concretó que “hay muchos zamoranos en Madrid que vendrán a pasar estos meses del año aquí, gente mayor que no utiliza el coche, y es un medio de comunicación muy rápido y muy cómodo”.