El PSOE de Zamora ha registrado una pregunta en las Cortes sobre cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León dotar de un especialista en Pediatría al Centro de Salud de La Guareña y en qué fecha tiene previsto la Junta que las revisiones de los niños adscritos al Centro de Salud de La Guareña y que ahora tienen lugar en el centro de Salud de Toro, puedan ser atendidas en la consulta de dicho centro.

"Esto significa que la Consejería de Sanidad y de la ha dejado sin pediatra a 386 niños de 0 a 14 años pertenecientes a la Zona Básica de Salud de la Guareña, 176 de ellos del municipio de Fuentesaúco" apunta el PSOE. La Zona Básica de Salud de La Guareña está integrada por los municipios de Argujillo, La Bóveda de Toro, Castrillo de la Guareña, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Guarrate, El Maderal, El Pego, San Miguel de la Ribera, Vadillo de la Guareña, Villabuena del Puente, Villaescusa y Villamor de los Escuderos.

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito denuncia la falta de pediatras como "un problema generalizado en la provincia de Zamora" y ha instado a que "se cubran las plazas".

Paralelamente el grupo de diputados socialistas han presentado una moción de apoyo a la Sanidad Pública, a cubrir la plazas de Pediatría de la Zona Básica de Salud de La Guareña, instando la ampliación de la vacunación COVID-19 al medio rural, de reconocimiento a los médicos, enfermeros y empleados del Sacyl, reclamando el cumplimiento del acuerdo de las Cortes de Castilla y León para la apertura de los consultorios médicos e instando al refuerzo de la Atención Primaria y a la dotación de personal sanitario.

El alcalde de Fuentesaúco y diputado provincial por La Guareña, Eduardo Folgado, ha incidido en el hecho de que la Diputación gaste el tiempo en "andanadas" al Gobierno central mientras "pasa de puntillas e ignora iniciativas para restituir el pediatra en La Guareña y que se vuelvan a abrir los consultorios rurales".

"De nuevo, en el Pleno de la Diputación de Zamora del mes de mayo de 2.021, hay que volver a denunciar las deficiencias y la gestión caótica de la Sanidad Pública en Castilla y León de Zamora y la connivencia y complicidad de los señores Requejo y Barrios con sus jefes de la Junta del bipartido PP-Cs señores Mañueco e Igea, que continúan adelante en el desmantelamiento del Sistema Público de Salud en nuestros pueblos y ciudades, iniciado con los recortes sanitarios por el Partido Popular durante sus mayorías absolutas en la Junta de Castilla y León, ahora con la ayuda de su marca naranja Ciudadanos" denuncian los socialistas.

La información recabada por la Alcaldía de Fuentesaúco con el propio Centro de Salud es que "no sabían nada de cuándo se cubriría la plaza, que de momento La Guareña no tiene Pediatría, que los niños menores de 2 años serían atendidos por pediatras de otras zonas o que los niños mayores serían atendidos por los facultativos de Medicina General que hay en el Centro de Salud de Fuentesaúco. Todo un despropósito que revela, en una ocasión más, la falta de previsión y planificación perfectamente organizada por la Junta de Castilla y León para no cubrir las plazas vacantes de profesionales sanitarios".