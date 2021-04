Esta mañana la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, junto con el alcalde de Quintanilla del Monte, Miguel Barrero, y el alcalde de Villamayor de Campos, Valentín Rodríguez, han visitado el camino rural, que une los municipios de Quintanilla del Monte y Villamayor de Campos, para ver las mejoras que se han llevado a cabo en el firme del mismo.

Este camino de unión entre los citados núcleos de población cuenta con una longitud de algo más de 5,5 kilómetros. Allí se han realizado labores de mantenimiento para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En concreto, se ha mejorado el firme, se han retirado las barandillas que se encontraban en mal estado y se han sustituido las biondas en el paso sobre el cauce que atraviesa.

Esta obra supone una motivación de carácter social, porque el camino sirve de comunicación entre los dos municipios, y económico, ya que da acceso a fincas de naturaleza rústica y a naves de ganado.

La Junta de Castilla y León ha realizado ya otras 4 obras similares en la provincia, con un presupuesto que asciende a los 239.205 euros.

Así pues, se han efectuado reparaciones en caminos de Pereruela, en el camino de Burganes a Friera de Valverde, en el camino de Cerezal a Villaflor y en un camino en Cañizo.

Todas estas obras forman parte del “Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León” para el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020, bajo la submedida del apoyo a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras agrarias.

Durante el pasado 2020, la Junta invirtió 1,5 millones de euros en infraestructuras agrarias en la provincia de Zamora. El 85% de esta cantidad fue destinada a obras relacionadas con la ejecución de concentraciones parcelarias en las comarcas de Aliste, Carballeda, Sayago y los Valles.

Clara San Damián ha señalado que “hoy visitamos un camino que quizás no sea de gran envergadura económica pero sí es de mucha importancia para la mejora de la calidad de vida de los vecinos. No podemos olvidarnos nunca de que, precisamente, la mejora en las vías de comunicación supone también un progreso en la forma de vida de los propios vecinos de ambos municipios. La Junta no se olvida de estas obras que, como vienen siendo habituales por parte de la Consejería de Fomento, redundan en el desarrollo rural de la provincia de Zamora”.