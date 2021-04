Marta Pelayo Vicente, diplomada en Magisterio, es una de las alcaldesas más jóvenes de la era democrática en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba. Desempeñando actualmente el cargo en el pueblo que le vio nacer, Moveros, que hoy, último domingo de abril, no podrá celebrar la romería internacional en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz.

–¿Cómo, cuando y por qué decide usted entrar en el mundo de la política municipal?

–Soy alistana de pura cepa y desde niña siempre he estado prendada de mi tierra, de Moveros y de Aliste, de sus acogedoras gentes, de sus valores materiales e inmateriales y de sus tradiciones. Se juntó todo un poco. El 26 de mayo de 2019 se iban a celebrar las elecciones municipales y Moveros no tenía ningún representante que se quisiera comprometer. Yo la verdad es que acaba de regresar a Moveros a vivir y siempre me encantó involucrarme en las cosas de mi pueblo. Unos meses antes de los comicios surgió la posibilidad de que yo fuera candidata en una conversación con Martín Del Río, ahora concejal y alcalde de Ceadea y ahí empezó mi andadura en el ayuntamiento de Fonfría de Aliste dentro del Equipo de Gobierno que preside Sergio López Vaquero.

–¿Cuáles y como son las relaciones sociales e institucionales con el cercano Portugal y más en concreto con Constantim?

–Magníficas. Con Constantim la verdad es que siempre hemos tenido una buena relación y aunque llevamos meses separados por las restricciones, José sabe que puede contar conmigo y yo con él, por supuesto. Tristemente, la gran fecha de unión entre los dos pueblos es esta romería en honor a la Virgen de la Luz que aun no hemos podido celebrar juntos por causa de la pandemia del Covid-19.

–¿Qué proyectos e iniciativas habéis desarrollado en lo que llevamos de legislatura?

–Una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos es la creación y puesta en marcha de una biblioteca en uno de nuestros locales municipales con libros donados por las familias y la Diputación de Zamora y que ha tenido muy buena acogida. Este mismo mes hemos recuperado y restaurados las antiguas fuentes públicas y el pilón que estaban un poco abandonadas restaurándolas con piedra. El pilón lo hemos reconvertido en jardín con la plantación de flores de cuyo mantenimiento nos encargaremos las propias vecinas.

La prioridad es mejorar el servicio de agua y recuperar el camino rural que no une con Brandilanes

–¿Con dos años por delante que proyectos tienen en mente?

–Moveros tiene como emblema y seña de identidad histórica nuestra alfarería tradicional que es conocida en España y en Portugal y goza de un merecido prestigio. Nuestro objetivo es poder afrontar en los próximos meses la restauración de los antiguos hornos comunales del pueblo. También queremos adecuar la ribera y señalizar rutas turísticas con vistas a atraer turismo.

–La comunicación viaria de Moveros a Brandilanes un dolor de cabeza desde hace muchos años: ¿La solución esta cerca?

–Sinceramente creo que sí y nuestro deseo es que se inicien las obras este mismo año porque todos y muy en particular los vecinos de ambos pueblos lo necesitamos para comunicarnos. Se que Sergio López como alcalde de Fonfría y Javier Faúndez como diputado han sido perseverantes y están trabajando para que así sea. De momento Diputación d Zamora y Ayuntamiento de Fonfría hemos procedido a su bacheo con piedra diorita de la cantera Virginia de Mellanes como solución temporal a la espera del arreglo definitivo.

–Hagamos memoria ¿cuéntenos un poco su historia?

–Se trata de un camino agrícola rural construido por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura en 1994, que luego fue transferido al ayuntamiento de Fonfría, que carece de fondos propios para afrontar el mantenimiento dado su elevado coste. En 2015 fue declarado por el Congreso de los Diputados de interés general. La Diputación de Zamora se comprometió a la redacción del proyecto, a lo cumplió, y ya esta en fase de supervisión por la Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras, -que será quien lo financie–, un tramite preceptivo pata tramitar el expediente de ejecución de las obras que tendrán un coste de alrededor de 627.000 euros. De esta manera se podrá mejorar la caja, que se compactará bien, y se dotará de una calzada de 4,80 metros de ancho uniforme con nueva capa de rodadura de aglomerado en caliente.

–¿Qué significa para Moveros y sus vecinos la romería de la Virgen de la Luz?

–Hablar de la romería de la Virgen de la Luz son palabras mayores para Aliste y Tras Os Montes cuyas gentes, nuestros ancestros, llevan siglos compartiendo la devoción marina y el mercado así como el intercambio social y cultural. Para Moveros, históricamente ha sido un vinculo de unión, economía y visibilidad. Unión, lógicamente, porque como cualquier fecha festiva retorna mucha gente que un día tuvo que emigrar, tanto de Moveros como de Constantim, y es un gran fin de semana de reencuentros. A nivel económico, los negocios de Moveros, trabajan mucho en ese fin de semana. Y visibilidad porque quien no conoce y vine a la romería de la Luz.

–¿Cuáles son los emblemas de Moveros de Aliste?

–La alfarería tradicional y la romería de la Virgen de la Luz. Sin lugar a dudas. Ambas cosas muy conocidas no solo en la provincia de Zamora sino en muchos lugares de España y de Portugal.

–¿Cómo se vive en Moveros y en Constantim la suspensión por segundo año consecutivo?

–Con enorme tristeza y nostalgia, sin perder la esperanza de que la pandemia del Covid-19 llegue pronto a su fin y que sea la última vez en no poder celebrarla y el último domingo de abril de 2022 nos podamos ya reunir para vivirla alistanos y trasmontanos, españoles y portugueses. Para nosotros tiene un gran carácter sentimental y seguro que más de un vecino, si el tiempo lo permite, este domingo querrá acercarse paseando hasta la Raya hispanolusa, darse una vuelta por Cabezo Grande, Los Tabanos, Tras la Yatas y los Matones de Nuestra Señora, aunque nada mas sea para ver la emita desde lejos porque nos se puede cruzar la frontera hispanolusa.

–Moveros es un pueblo atípico en estos tiempos de éxito rural: supermercado, carnicería, bar, zapatería. ¿Les visita mucha gente a diario?

–La verdad es que sí. Continuamente digo que Moveros es un pueblo afortunado porque siempre ves a gente o coches por las calles. Omitiendo este año tan difícil para todos: las alfarerías de Mari Carmen Pascual y Miguel Vicente, Francisco Pascual y María Paz Martín, atraen mucho turismo, el supermercado y carnicería de José Luis Rodríguez y Mari Vicente abastece a muchos pueblos de los alrededores, incluso del otro lado de la frontera, la zapatería de Pedro Vicente igual, el bar de Chelo Pelayo es un punto de reunión hispanolusa También para pueblos vecinos y no nos podemos olvidar de los vendedores de pan, los hermanos Fran e Isabel Fernández que traen el pan de Penha Branca y Guillermo Fernández y Ana González de Malhadas, que visitan a muchos pueblos alistanos y están sufriendo mucho el corte de frontera ya que tienen que rodear muchos kilómetros para seguir trayéndonos el pan portugués a diario.

–Usted es una persona joven. ¿Cuál cree usted que sería la solución de futuro para frenar la despoblación galopante del medio rural?

–Frenar el éxodo rural es muy difícil y complicado. Todo el mundo habla de crear empleo en los pueblos y sin embargo: ¿Cuanta gente viene a trabajar y vivir desde Zamora a Alcañices o a cualquier otro pueblo de la zona?. Para vivir en un pueblo te tiene que gustar y lo que tenemos que hacer desde los ayuntamientos, a mi modo de ver, es mejorar el día a día de nuestros vecinos: la calidad de vida. Hay cosas que están en manos de otros y se nos escapan. Lo que está claro es que tener internet de calidad y mantener las carreteras en buen estado, ayudaría mucho.

–¿Qué proyectos tienen a nivel de Ayuntamiento?

–El objetivo es trabajar juntos y unidos todos. Una prioridad absoluta es garantizar el suministro de agua con pozos, renovación de tuberías y estaciones de tratamiento de agua potable. Moveros será una de las localidades del municipio que instale placas salares en la cubierta del local municipal. Este año prevemos seguir con la pavimentación de varias vías urbanas y la ampliación del puente urbano ya que en tiempos de crecidas se desborda el arroyo poniendo en peligro a las viviendas de algunos vecinos.