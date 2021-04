El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta ha determinado que la futura planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición que se instalará en Castrillo de la Guareña “no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, en consecuencia, no debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria”. El proyecto consiste en la ejecución de una planta con capacidad de tratamiento de 20.000 toneladas/año y de almacenamiento de 6.860 toneladas (760 toneladas en la playa de descarga y 6.100 en la zona de almacenamiento de productos acabados o tratados).

La instalación constará de una zona de recepción y pesaje, además de una nave de servicio de 380 m2 con vestuarios, baños, oficinas y comedor. Las playa de descarga es de 625 m2 con solera de hormigón la cual recepcionará las aguas de lluvia que caigan en su perímetro, derivándolas a la balsa de recogida de lixiviados. La zona de almacenamiento de materiales inertes sin tratar de tiene una extensión de 350 m2, donde se depositarán los residuos no peligrosos no reciclables en la instalación, acondicionada mediante una capa de zahorras naturales. La zona de contenerización de residuos peligrosos y no peligrosos de 120 m2 con solera de hormigón. Área de reciclaje de 3.000 m2 y zona de la planta de tratamiento de 400 m2. Balsa de decantación de 12 m3 para la recogida de aguas y lixiviados realizada en hormigón. El acceso a la instalación se realizará directamente desde la carretera N620 por el camino principal.

Funcionamiento

El funcionamiento de la instalación consiste en la llegada de camiones cargados de residuos procedentes de diversas obras para pasar a la zona de recepción y pesaje. Si el residuo es aceptado, pasa a la playa de descarga y se realiza la separación de fracciones por medios mecánicos y/o manuales.

Línea de triaje en donde los operarios retirarán de manera manual aquellos materiales que no sean de consistencia pétrea. Los materiales pétreos pasan a la línea de tratamiento para obtener materiales aptos para ser reutilizados.