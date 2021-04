El responsable de Medio Ambiente de COAG Zamora, José Manuel Soto, exigía ayer a la Junta de Castilla y León que pague indemnizaciones a todos los ataques que vienen sufriendo las ganaderías de Codesal, Sagallos, Folgoso, Manzanal de Arriba y Sandín, hostigadas por el lobo desde hace meses. En estos cinco pueblos La Carballeda se concentran cinco explotaciones de vacuno y dos de ovino que vienen sufriendo ataques que en muchos ocasiones no trascienden a los medios.

La carretera ZA-P-2639, de Villardeciervos a Sandín, marca el límite de la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra, por lo que estos pueblos tienen parte de su término dentro de la reserva y parte fuera. La Junta de Castilla y León solo paga indemnizaciones cuando los ataques tienen lugar dentro del territorio incluido en la reserva, si el lobo come un ternero al otro lado de la carretera, la Administración regional se desentiende y el ganadero tiene que recurrir al seguro privado, que paga de su bolsillo, a pesar de que los lobos viven en la Reserva Regional de Caza.

“Son los mismos lobos, es una manada que duerme dentro de la Reserva, sabemos exactamente donde están, y se mueven por toda esta zona” explica Soto. Para el responsable de COAG “no tiene sentido que si son los mismos lobos, la Junta se desentienda porque han salido a comer unos metros más allá, el lobo no entiende de límites administrativos”.

Para COAG estas explotaciones ubicadas junto a la Sierra de la Culebra no deberían estar “casi obligadas” a pagar un seguro “por unos lobos que ellos no han elegido que estén ahí”. También recuerda que “el que da de comer al lobo es el que tiene una explotación ganadera, no el que viene de turismo a ver al lobo y a disfrutar de él”.

La ganadería de Oliver Castedo en Codesal, que ha sufrido tres ataques en las últimas dos semanas, “es un ejemplo de que el lobo sigue atacando aunque se tomen todas las medidas de protección que dicen que no tomamos los ganaderos. La explotación de Oliver tiene vallado y tiene cercado eléctrico, y las vacas no están solas, las visitan al menos dos veces al día”, insiste.

La Sierra de la Culebra es la zona de España donde se han cazado más lobos, y la población no ha dejado de crecer, por eso el responsable de COAG carga contra la ministra de Transición Ecológica y el secretario de Estado de Medio Ambiente por querer prohibir la caza argumentando que pone al lobo en peligro de extinción, pero también contra la Junta de Castilla y León “para exigirle que controle a estas poblaciones de lobo.