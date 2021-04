A raíz de la noticia sobre la celebración del Cristo de Morales publicada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, las concejalas de Morales Decide creen que es un "acto totalmente irresponsable" anunciar la celebración de la fiesta del Cristo teniendo en cuenta la situación sanitaria actual.

"No es momento de fiestas, es momento de ayudar a los negocios de nuestro municipio con ayudas directas y a los vecinos", defienden desde la formación política. A su juicio, las fiestas pueden esperar un año más aunque les "duela", en palabras de la concejala Marta Vicente, ya que "es preferible quedarnos otro año en casa que lamentar las posibles consecuencias de una celebración prematura e insegura este año".

No obstante, cabe recordar que según las declaraciones a este medio, la alcaldesa reconocía que aún no sabía en qué iban a consistir los actos de las fiestas patronales del Cristo: "Se va a celebrar, pero todavía no sabemos cómo, no tenemos nada decidido", expresaba explicando que no habrá procesión ni hinchables y que aún no se ha concretado nada sobre la instalación o no de las tradicionales casetas. “Estamos en un sinvivir y no sabemos qué hacer porque si hace bueno mucha gente se va a acercar a la ermita y no queremos vernos desbordados”, confesaba.

El centro Morales Sport, cerrado

Pese a ello, los concejales de Morales Decide creen que el Equipo de Gobierno debería de preocuparse "menos de celebrar la fiesta del Cristo y más de ver que está pasando", por ejemplo, con el centro deportivo Morales Sport con piscina climatizada que "le costó un riñón a los vecinos de Morales y a día de hoy se encuentra cerrado y en una situación de abandono terrible", critican.

