Los vecinos del municipio de Muelas del Pan (Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor) tendrán a partir de ahora “una exención total de la tasa para todas las licencias o declaraciones responsables urbanísticas cuya base imponible no supere los 150.000 euros” al “tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas” a tenor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así lo establece la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias y declaraciones responsables urbanísticas aprobada por mayoría absoluta en el transcurso de la última sesión extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Muelas del Pan.

Votaron a favor los integrantes del equipo de Gobierno del PP: Luis Alberto Miguel Alonso (alcalde) , José Manuel Martínez Bartolomé, Mario Carbajo Largo y Andrés Barroso Lorenzo. Se abstuvieron los tres ediles del PSOE en la oposición: Benjamín Lorenzo Gallego, Ignacio Rodrigo Bartolomé y Ángel Rapado Alonso.

La licencia urbanística, se señalaba, “es una autorización municipal de carácter reglado que, sin perjuicio de tercero, permite la ejecución de obras o utilización del suelo que los instrumentos urbanísticos han previsto en cada terreno, expresando el objeto de la misma, y las condiciones y plazos de ejercicio conforme a los establecido en la normativa aplicable”.

Simultáneamente el pleno derogaba expresamente el texto íntegro de la actual ordenanza fiscal reguladora de las tasas urbanísticas que fue aprobada en pleno el día 3 de marzo de 1995, siendo alcalde Francisco Añez Bartolomé, que “por razones obvias ha quedado desactualizada”.

La base imponible de esta tasa está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación y obra, y se entiende por tal a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella. No forman parte de la citada base imponible el puesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. El tipo de gravamen será del 1% y la cuota de la tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. No se concederá exención ni bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias municipales anteriores salvo la citada para aquellas cuya base imponible no supere los 150.000 euros.

La nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias y declaraciones responsables urbanísticas del municipio de Muelas del Pan, una vez ha sido aprobada en pleno, deberá pasar un período de exposición pública de treinta días hábiles para que las personas interesadas puedan examinarla y en su caso, si así lo estimasen oportuno, presentar alegaciones.

La Corporación Municipal dio así mismo el visto bueno a la propuesta de la Alcaldía del día 15 de abril de 2021 para la rectificación del inventario general de bienes y derechos del Ayuntamiento de Muelas del Pan correspondiente a 2020, visto el informe emitido por el secretario e interventor. El saldo inicial a 1 de enero de 2020 era de 15.402.903,21 euros, no habiendo bajas, pero sí unas altas de 191.954,40 euros, con lo cual el saldo a 31 de diciembre del pasado año era de 15.594.857,61 euros.

Por Benjamín Lorenzo Gallego se manifiesta su contrariedad a que las concesiones en los cementerios municipales no estén limitadas de alguna manera, dado que podría ven ir cualquiera y adquirir todas”. El alcalde Luis Alberto Miguel Alonso le aclaró que “llevamos mucho tiempo con el modelo actual de las ordenanzas y no se ha dado, ni por asomo, dicha circunstancia. En la ordenanza no hay distinciones para el acceso a los derechos funerarios, siendo cuestionable cualquier limitación”.

Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, como son la reposición del firme de diversas calles que presentan un deterioro considerable en su funcionalidad tanto rodadas como peatonal, la reforma y mejoras de equipos en las estaciones de tratamiento de agua potable y la reparación y mejoras de diversos inmuebles (canalón en el comedor social y club de jubilados, reparaciones edificio de servicios múltiples, escalera edificio de viviendas sociales en Ricobayo y otro) para los que no existe crédito en el presupuesto de la Corporación, se acordó la financiación mediante remanentes de tesorería: inversiones para la reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general se pasa de 14.150 a 50.150 euros, mantenimiento y conservación abastecimientos de agua de 23 a 40.000 y edificios de 10.000 a 20.000 euros.

El municipio baja a 607 vecinos tras dos nacimientos y 17 defunciones

El municipio de Muelas del Pan (Cerezal de Aliste, Ricobayo de Alba y Villaflor) perdió ocho habitantes a lo largo del pasado año, contaba con 615 residentes (611 varones y 298 mujeres), e inicia el 2021 con un total de 607 empadronados. En cuanto a las bajas sumaron un total de 44, de ellas 27 por cambio de residencia hacia otros municipios, mientras que de las alta, 37 corresponden a gente de otros lugares que optaron por regresar a los pueblos. La diferencia más preocupante entre altas y bajas en el padrón están en los nacimientos, solo dos niños, frente a los fallecimientos: hubo un total de 17 defunciones. Bajas y altas que se acordó aprobar y enviarlas al INE (Instituto Nacional de Estadística). Muelas, que inicio el siglo XX con 757 habitantes en 1900, vivía su mayor esplendor poblacional hacia 1930 coincidiendo con el punto álgido de la construcción del “Salto del Esla” llegando a los 1.992 empadronados. Tras culminar las obras se bajo a 1.304 en 1940, para a vivir una pequeña recuperación en la posguerra y llegar a 1.478 en 1950. Tras el llenado del embalse en 1935, Villaflor, – perteneciente al municipio de San Pedro de la Nave (sepultado bajo las aguas como La Pueblica alistana)–, paso al ayuntamiento de Cerezal. Tras la posguerra el municipio se desintegro pasando Carbajosa a Villalcampo y Cerezal y Villaflor a Muelas del Pan al que también se el anexionó Ricobayo. La pirámide poblacional cifra en 267 jubilados y de ellos 112 octogenarios y nonagenarios; frente a 82 menores de treinta años, de los cuáles hay 35 niños (menores de quince años). Un total de 92 personas del municipio viven en el extranjero. Solo 8 nacidos en otros países residen en él: 4 de Venezuela y uno en cada caso de Alemania, Marruecos, República Dominicana y Colombia. El pleno con los votos a favor de los cuatro ediles del PP y del socialista Ángel Rapado Alonso; –absteniéndose los otros dos del PSOE Benjamín Lorenzo Gallego, Ignacio Rodrigo Bartolomé–, aprobó destinar 3.100 euros, a financiar con cargo a remanentes de tesorería, para la adquisición de suministros de material sanitario, mascarillas, las cuáles se repartirán entre toda la población del municipio para colaborar en la lucha contra la crisis sanitaria global originada por la pandemia del Covid-19. El objetivo de este reparto es conseguir que todos los vecinos dispongan de mascarillas donadas gratuitamente como ya se ha hecho en otras ocasiones a lo largo del último año.