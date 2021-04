El Centro de Salud de Puebla de Sanabria citó a 334 personas censadas en la Zona Básica de Salud de Sanabria comprendidas en la franja de edad de 70 a 79 años para inocular la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID.

En la Zona Básica de Salud de Alta Sanabria estaba previsto vacunar a 150 personas, desde primera hora de la tarde, en unos casos en el propio centro y en otros en los consultorios locales, como en el de La Tejera. Entre las dos zonas básicas suman un total de 480 personas que han recibido la primera dosis inmunitaria. La fecha de la segunda vacuna es para el 3 de mayo.

Benavente a un centenar de kilómetros de Sanabria es el punto de referencia para las personas que se vacunen entre 65 y 64 años, que entre el viernes y el sábado han acudido a la convocatoria.

La campaña de vacunación contrasta con un aumento de casos entre personas jóvenes, en torno a 40 años, en la Zona Básica de Sanabria, donde solo en el pasado fin de semana se sumaron una decena de nuevos positivos. Ayer continuaban practicándose pruebas PCR a contactos y sintomáticos en la cuarta oleada de la pandemia que llega a la comarca, tras unos meses de alivio sin casos.

Los usuarios de los diferentes municipios de la Sanabria Baja se desplazaron a lo largo de la mañana al centro de manera escalonada y remitidos a dos accesos diferentes, uno por urgencias y otro por la entrada de consultas. El personal fue llamando uno a uno a los usuarios y una vez dentro eran dirigidos, e incluso acompañados, al punto de vacunación correspondiente.

Los usuarios fueron remitidos a los diferentes puntos de vacunación, 1 y 3 para Palacios de Sanabria, Ribadelago y Galende, y en el 2 Cobreros y Pedralba por urgencias. La organización no está fundamentada en municipios sino por partidos médicos, así a un mismo partido le corresponden varios municipios, o pedanías distintas a las del municipio principal.

La logística y el personal sanitario del centro desplegaron todo el dispositivo para agilizar las vacunaciones, teniendo en cuenta que los usuarios debían aguardar unos minutos tras el pinchazo por si había algún tipo de reacción.

“Ni lo he notado, es una gran pinchadora” comentaba Manuela González Pousa de El Puente de Sanabria para destacar la profesionalidad de la enfermera que la atendió. En su caso estaba citada a las once de la mañana pero como tenía que viajar a Madrid “me han cogido antes” un cuarto de hora. Otras personas se retrasaron para ir con el cónyuge en el mismo coche, o para compartir el táxi o el coche particular, con algún vecino o amistad, o recurrir a algún familiar.

Los mayores de 70 años, en general, tenían asumido este proceso de vacunación y con alivio en la mayoría de los casos como Jaime Jiménez, de Palacios de Sanabria. “Es lo que nos toca” comentaba este vecino que acudió a la cita y que tampoco notó el pinchazo.

