Hoy se cumplen 13 días sin rastro de José Antonio C. C., el vecino de Figueruela de Arriba al que se perdió la pista la mañana del 30 de marzo. Han sido 13 días de intensa búsqueda, peinando el entorno de Figueruela bajo la dirección de la Guardia Civil que ha contado con la colaboración de decenas de voluntarios.

A primera hora de la mañana de ayer llegaban doce voluntarios localidades aledañas y familiares y otra veintena de la Asociación Abufade (Ayuda en la Búsqueda a Familiares de Desaparecidos) de Salamanca.

Se utilizaron dos drones de reconocimiento y participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y patrullas motorizadas del Seprona de Villardeciervos y Benavente con el teniente adjunto de la compañía de Puebla de Sanabria al frente del operativo.

No fue una jornada fácil para patear el monte. La niebla de la mañana y los episodios de intensa lluvia obligaron a suspender la búsqueda antes de lo previsto.

El grupo llegado de Salamanca de la mano de la asociación Abufade realizó el rastreo de un cuadrante, como había marcado la Guardia Civil. Pero, una jornada más, no hay buenas noticias. Ni rastro del José Antonio C. C. de 72 años.

“La zona es muy complicada, monte cerrado, mucha maleza, escobas muy altas, un territorio muy tupido que complica el acceso a muchas zonas” explicaba a este diario uno de los voluntarios de la Asociación Abufade.

Pero las labores no cesan. Grupos especializados de la Guardia Civil se desplazarán los días 13 y 18 de abril hasta el pueblo con el fin de realizar nuevos rastreos. Para ello se ha solicitado al Ayuntamiento de Figueruela de Arriba que haga un llamamiento a vecinos de este municipio y sus pueblos (Figueruela de Abajo, Flechas, Gallegos del Campo, Moldones, Riomanzanas y Villarino de Manzanas), así como los ayuntamientos próximos para que colaboren en esas nuevas operaciones.