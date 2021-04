Sin noticias de José Antonio C. C. de 72 años. Casi una semana después de su desaparición en Figueruela de Arriba, el pasado 30 de abril, no se ha encontrado rastro a pesar de la intensa búsqueda durante todos los días. Así lo ha confirmado también el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, quien ha destacado el hecho de que en este municipio alistano ya sean dos las personas desaparecidas sin que se tengan noticias, en referencia al vecino de Gallegos del Campo, Miguel Fernández de 78 años, que fue visto por última vez de septiembre de 2016.

La Guardia Civil ha desplegado un helicóptero, varias patrullas y el grupo cinológico. Además decenas de vecinos de las Figueruelas colaboran en la búsqueda de José Antonio C. C. junto a otros llegados de Gallegos del Campo, San Vitero, San Cristóbal de Aliste, Moldones, Villarino Manzanas, Mahíde, San Pedro de las Herrerías o Flechas.

La búsqueda no se limita a los caminos y sus alrededores, también entre los zarzales, tras las paredes que separan las cortinas, en escoberas, en chabolas y casas abandonadas y en los corrales del pueblo. José Antonio tiene complexión delgada 1,70 metros de altura, cabello blanco y corto, que en el momento de su desaparición llevaba un pantalón de pana azul, un jersey gris y zapatillas.