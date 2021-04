La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Guareña y alcaldesa socialista de San Miguel de la Ribera, Raquel Pascual Blanco, ha denunciado el intento del PP por "bloquear el funcionamiento y la gestión de la mancomunidad". Acusa directamente al alcalde independiente de Guarrate, Rafael Sánchez, de "impedir que saliera adelante la propuesta de compra de una motoniveladora para atender las necesidades de los pueblos de La Guareña para nivelar terrenos, escarificaciones y otras tareas en caminos y zonas del ámbito rural, financiada al 70% Mancomunidad y 30% ayuntamientos para poder bajar la tasa de la basura a los vecinos de la comarca".

Asegura el PSOE que la Mancomunidad dispone de unos remanentes de tesorería de 330.000 euros cerrado el año 2.021. "Seguimos con el préstamo del camión y el resto de los gastos. Nuestro equipo de gobierno propone primeramente la compra de una motoniveladora de segunda mano (150.000 euros máximo), teniendo en cuenta que hay remanentes, pero no gastándolos todos para esa compra”. Lo rechazan el PP y alcalde de Guarrate, "mientras proponemos que para no gastar todos los remanentes en la compra de esa máquina, se realice de forma que la mancomunidad pague el 70 % y el resto de los ayuntamientos el 30%, haciéndose el reparto entre los ayuntamientos por población y por extensión de caminos de concentración”.

La presidenta propuso destinar ese 30% para bajarle a los vecinos de la Mancomunidad la tasa de la basura, "que es la más alta de toda la provincia de Zamora", pero perdieron la votación. Denuncian los socialistas que “el PP cuando ha gestionado en la Mancomunidad gobernando ha destinado todos los ingresos de las tasas de la recogida de residuos que los vecinos pagan en comprar máquinas absurdas carísimas y que en muchos casos no eran competencia de la mancomunidad su servicio. Por ejemplo, el velatorio móvil cuando se compró el ayuntamiento de Argujillo interpuso un contencioso contra la mancomunidad por comprarlo porque no era competencia de la mancomunidad, la bacheadora está por estrenar, etc. etc.” relata Raquel Pascual.

El PSOE de La Guareña condena el "intento de bloqueo de la Mancomunidad" e insiste en que "gracias al PP y al alcalde de Guarrate, presuntamente independiente, los vecinos de la Guareña seguirán pagando la basura más alta de la provincia. Desde el inicio del actual mandato municipal tras perder la presidencia el PP ha utilizado todas sus artimañas para intentar revertir el acuerdo del mes de Junio de 2019 por el que cambió la dirección de la Mancomunidad”.

La actitud del PP en la Mancomunidad es de permanente “acoso, derribo, bloqueo y crispación” con el único objetivo de evitar que los vecinos, los pueblos y los ayuntamientos contrasten los dos modelos distintos de gestión. El de transparencia, equilibrio presupuestario y eficiencia en la gestión que representa la actual presidencia del PSOE o el modelo de opacidad, subida de tasas e impuestos a los vecinos y descontrol en la gestión que ha representado durante décadas el PP en La Guareña, como desgraciadamente representa en España la corrupción.

Datos presupuestarios de la Mancomunidad de La Guareña

La Mancomunidad de La Guareña tiene un presupuesto aproximado de 400.000 euros. Las partidas mayores son la gestión de residuos urbanos y el tratamiento de los mismos al vertedero (unos 250.000 euros). Se paga anualmente un camión de la basura (14.500 euros al año). Hay una partida de 6.000 más IVA por la contratación de una arquitecta para atender a todos los Ayuntamientos "y que no tengamos que esperar el servicio de asistencia a Municipios que es lento y tortuoso". El resto del presupuesto se lo lleva, la nómina del Secretario Interventor y el gasto en la maquinaria.

La Mancomunidad cuenta con la motoniveladora, una barredora, una retro pequeña mixta, un rodillo, un velatorio móvil, y una máquina bacheadora que está sin estrenar que costó 300.000 euros y que no se puede usar porque tiene que ser arrastrada, "otro logro de la gestión del PP en el anterior equipo de Gobierno". El gasto fundamental se destina a la basura. La gestión de la basura la lleva la empresa Duerogesmed. "El velatorio actualmente está en venta porque todos los ayuntamientos tenemos velatorio en nuestros municipios". Del presupuesto de ingresos, 360.000 euros corresponden a la tasa por el servicio de recogida de basura, "es decir lo que pagan por la tasa todos y cada uno de los vecinos de La Guareña"; la enajenación del velatorio (si es que se vebde) en una cantidad de 15.000 euros (costó 300.000 euros). La venta del equipo de bacheo (la máquina nueva para bachear que costó 300.000 euros y el resto que son unos 5.000 euros se va en lo que paga cada ayuntamiento por la utilización de la máquina).