Una de las rutinas que acompañaban el devenir de “Cuqui” consistía en escribir una palabra diaria con la pluma. Como una pequeña obra de arte más en el universo creador de este sayagués inolvidable. Una palabra trazada con el esmero y la serenidad de un amanuense, sin atropellos, como quería él vivir la vida. “Me relaja, me aíslo por completo, ya se puede caer la casa que no me entero” confesó solo unos meses antes de morir.

Por eso a Jesús Santiago Panero le gustaba tanto la caligrafía, el arte de escribir a fuego lento, el trazo a larga distancia, la autenticidad de la pluma y la palabra. Él fue el artífice del taller sobre “El arte de la buena letra”, una de las últimas actividades en las que se embarcó y dejó inacabadas.

Siguiendo la estela de este gusto por la escritura, sus amigos de La Mayuela de Bermillo de Sayago han querido retomar la actividad de la asociación tras la irreparable pérdida de Jesús Santiago Panera, el pasado mes de enero, con un certamen epistolar.

“Cartas a Cuqui” es el primer homenaje, previo al que se pretende hacer en verano, a quien fuera “alma mater” de “La Mayuela” y gran agitador cultural de su Bermillo natal y la comarca de Sayago. El objetivo del certamen es evocar el recuerdo de Jesús Santiago en la fecha de su cumpleaños a través de cartas escritas por quienes le conocieron y le admiraron.

Los trabajos serán epístolas dirigidas a “Cuqui” por correo postal, bien firmadas con seudónimo o identificándose. Pueden ser a máquina, de escribir, con el ordenador o a mano, en este último caso que sean legibles. El plazo de presentación de las cartas concluye el 22 de abril. Dos días después estas misivas a “Cuqui” quedarán expuestas en el ”roble centenario”, el árbol más longevo de Bermillo del que tanto presumía este hijo ilustre.

De acuerdo con las bases del certamen epistolar, parte de los textos enviados serán incorporados a un audiovisual que se producirá como parte del homenaje que está previsto para el verano, cuando también pueda sumarse su familia a los actos.

“Cuqui” hubiera cumplido 79 años en abril pero una larga enfermedad, agravada por el COVID, apagaron definitivamente su vida. Ahora sus gentes de “La Mayuela”, y la legión de amigos que cultivó, se proponen evocar los recuerdos , sentimientos y afectos que les inspira Jesús Santiago Panero, sayagués de cuna y corazón.