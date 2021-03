El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Fuentelapeña, Víctor García Nieto, ha denunciado la “utilización partidista” del ayuntamiento por parte de la alcaldesa, Maribel Escribano, quien tras meses sin convocar la sesión plenaria la ha convocado para hoy a las 15 horas incluyendo entre los asuntos principales mociones del Partido Popular, dejando fuera asuntos del municipio.

Las 4 mociones del PP se refieren a acuerdos ya tomados en la Diputación con la mayoría de PP-Cs contra el Gobierno de España, como el control de fondos europeos, el plan de apoyo al sector hostelero, apoyo a las fuerzas de seguridad o la polémica del lobo ibérico.

“De asuntos del municipio de Fuentelapeña, que realmente interesen y afecten a los vecinos del pueblo, la alcaldesa no incluye ninguno, porque no quiere dar cuenta de los mismos y porque prefiere ocultarlos a la oposición”, señala el portavoz socialista.

Por otro lado, la alcaldesa ha convocado la Comisión de Cuentas para informar sobre la cuenta general de 2020 tan solo 15 minutos antes de la celebración del Pleno, lo que a juicio de la oposición es “un nuevo intento por ocultar las cuentas del Ayuntamiento”. Las convocatorias remiten a la Sede Electrónica para acceder a la documentación cuando el Ayuntamiento de Fuentelapeña no ha activado la Sede Electrónica, denuncia el edil socialista. Sin embargo, en ambas convocatorias la alcaldesa señala: “Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar toda la información referente a los asuntos incluidos en el orden del día”.

“Pues bien –subraya el Portavoz socialista Víctor García Nieto– no podemos acceder a la documentación porque el Ayuntamiento de Fuentelapeña no ha activado las cuentas en la Sede Electrónica, lo que revela el intento de la alcaldesa para esconder la documentación y que los concejales de la oposición no conozcamos como se gasta el dinero municipal de todos los contribuyentes”. García Nieto ha recordado el episodio del “Museo de las hormigas” destapado por el Grupo Municipal del PSOE por el que la alcaldesa y el PP pretendían ceder a un particular una parcela de 5.000 metros cuadrados de suelo público de Fuentelapeña, es decir, de todos los vecinos. Finalmente, la cesión fue descartada por el propio grupo del PP.