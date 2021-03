“La provincia de Zamora tiene más de 400 lobos censados, una cantidad superior a la que hay en toda Francia, no se nos puede acusar de no proteger a la especie”. Así defiende el senador por Zamora, vicepresidente de la Diputación y presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, la moción presentada por su grupo político en la Cámara Alta para instar al Gobierno a paralizar el proceso de aprobación de la orden ministerial que pretende incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Una protección que “no tiene sentido bajo nuestro punto de vista, porque el lobo no está en peligro de extinción” en Castilla y León, donde dejaría de ser especie cinegética al norte del Duero –al sur, donde los ataques han aumentado en los últimos años, ya está prohibida su caza–.

“Quien propone esto no conoce este territorio, donde hay lobo lo hay porque lo sostienen las personas que viven en el medio rural, y por lo tanto hay que hacer compatible la protección de la especie con los ganaderos, y no expulsar a la gente de su territorio”, continúa Barrios con contundencia.

La moción de los senadores del PP fue rechazada por el PSOE y Podemos. Todos los senadores socialistas votaron en la línea marcada por el Gobierno de Pedro Sánchez y su Ministerio para la Transición Ecológica, incluidos los de Castilla y León y el resto de comunidades loberas, pese a que los socialistas en los gobiernos autonómicos de Asturias y Cantabria se habían posicionado en contra de esta medida.

El Partido Popular ha acusado a los socialistas castellanos y leoneses de “haber abandonado a los ganaderos de la comunidad” para “no molestar a sus socios de Podemos” ante la moción de censura que han presentado en Valladolid al Gobierno de la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. “Están más preocupados por ocupar sillones que de defender los intereses y las necesidades de los ganaderos castellanos y leoneses”, valoran desde el PP regional.

Por eso, el PP de Zamora exige a Ana Sánchez, Luis Tudanca y el resto de los procuradores socialistas en Castilla y León “que se quiten la careta, dejen de lado su enfermiza obsesión por ocupar sillones y desbancar a un Gobierno regional cohesionado, responsable y serio que funciona correctamente, y que hagan lo mismo que han hecho sus compañeros asturianos y cántabros ante esta medida adoptada por el Gobierno socialista de manera sectaria e ideologizada sin debate con las comunidades afectadas, ni con las organizaciones agrarias, ni con los ganaderos, ni con las asociaciones de cazadores”.

Por el Grupo de Senadores Socialistas fue el sanabrés José Fernández Blanco, alcalde de Puebla de Sanabria y senador por la provincia de Zamora, el encargado de defender la postura de su partido. Fernández se posicionó a favor de las ayudas anunciadas por los ministros de Agricultura y Transición Ecológica para preparar a los ganaderos y compensar los posibles ataques del lobo. Recordó que a diario se producen ataques a los rebaños de la Sierra de la Culebra, a pesar de que sí se cazan lobos, y apostó porque “empoderar a los ganaderos protegemos el ecosistema y las especies que en él habitan, incluyendo al lobo”. Recordó que “hasta ahora la realidad ha sido muy injusta, se ha abandonado esa parte sin dar alternativas, y ahí está la base del problema”, y defendió que “sobre sus espaldas no puede recaer el peso de la conservación” del lobo.

Rechazó la moción del PP porque “no busca de forma eficaz y justa una coexistencia con los ganaderos y el medio rural donde viven” y dijo que los socialistas están con “el ecoturismo, con el turismo de observación de la naturaleza, con el Centro del Lobo de Robledo, en Puebla de Sanabria, mi pueblo, que tiene 40.000 visitas al año, bien gestionado por la Junta de Castilla y León, con Pastando con lobos, con la vaqueriza de Asturias, con el pastor trashumante de León y, sobre todo, con los ganaderos que sufren ataques y pérdidas de reses que hacen insostenible su trabajo”.

Mientras tanto, los socialistas presentaron en la Diputación una moción de censura instando a la Junta de Castilla y León “a que promueva una nueva línea subvenciones para cubrir las pérdidas por los daños ocasionados por ataque del lobo, línea que lleva sin sacar desde el año 2018”. PP y Ciudadanos rechazaron la moción que fue calificada por el PP de Zamora de “cortina de humo” para no posicionarse contra la postura del Ministerio. Además, los populares piden que el PSOE no practique “la política del yo invito y tú pagas a la que está acostumbrado Pedro Sánchez”, y creen que si el Gobierno habilita nuevas ayudas debería transferir a las Comunidades Autónomas las partidas económicas suficientes.