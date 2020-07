Arándanos de la finca a casa

A primera hora de la mañana Gonzalo Alarcos Izquierdo comienza la recogida de los arándanos en la finca de 4.000 metros de Robledo de Sanabria. Todos los días, evitando las horas de calor, procede a recolectar uno a uno los arándanos. Este año, la maduración de la cosecha en su pequeña explotación familiar se ha adelantado casi 20 días respecto a otros años.

En la finca crecen varias variedades de arándano que se diferencia del autóctono fundamentalmente en el calibre y en la altura de la mata, que puede llegar a alcanzar hasta dos metros de altura. La altitud y las condiciones de cultivo favorecen su crecimiento. En la explotación "Comefrutosdelbosque" se controla todo el proceso, desde el cultivo a la elaboración de mermeladas en el obrador, que en este caso está en Robleda-Cervantes. Es un producto delicado que se recoge en el momento justo, destinado al mercado local de kilómetro cero. Aquí no hay grandes redes de distribución ni de logística. No las necesita. De la mata casi a la boca, dentro de una agricultura sostenible y de proximidad. "Hay clientes que te llaman y vienen a recoger ellos el encargo". La recogida es manual y hay que saber el momento justo de maduración. Aunque tenga la tonalidad morada no significa que esté maduro, solo está listo cuando se desprende casi solo al tocarlo con la mano. El sabor es dulce, sin ningún matiz agrio.

Es una experiencia del recolector que comparte con Óscar Díaz. Y esa es precisamente otra de las singularidades de la explotación, donde familias o cualquier persona interesada puede, mediante reserva, acudir a recolectar su propia cosecha para consumo familiar. "Hay familias que vienen casi todos los años hasta aquí". La cata está permitida a pie de mata porque no se usa ningún producto químico. Los niños son grandes aficionados a la recolección. En este sentido ha tenido un papel destacado que la finca de Robledo esté en el trayecto de acceso al Centro del Lobo. La variedad de frutos del bosque se completa con frambuesa, grosellas roja y negra, y moras. Hay una variedad de frambuesa que da dos floraciones al año. La primera cosecha de frambuesa ya ha culminado y a esperar la segunda.

En una recolección intensiva. El mercado exige estar abastecido permanentemente pero una cosecha que sigue el ritmo de las estaciones no es tan regular "si durante cuatro días está lloviendo no puedes salir a recoger". La plantación está a prueba de pájaros que pican los frutos, y ahora hay un visitante ocasional, un tejón, que ha plantado sus patas en las ramas de las arandaneras. La polinización es natural, abejas y abejorros porque en esta zona hay muchas colmenas. El ciclo se cierra con el obrador donde se fabrican las mermeladas de las variedades de frutos. Gonzalo reconoce las trabas burocráticas para sacar adelante el proyecto. Ha tardado tres años en tener todos los permisos y autorizaciones para sacar al mercado, aunque sea el local y de proximidad. La primera finca en producción se plantó en 2012. Desde hace dos años se abrió al público la recolección y se puso en marcha el obrador.