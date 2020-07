Carla López, la Miss Mundo Zamora del año del coronavirus

Desde el domingo se celebra en Marina d'Or el certamen de belleza "Miss World España" en el que la provincia de Zamora estará bien representada por la joven villalpandina Carla López Alejos.

Esta modelo y estudiante de 19 años lleva subida a una pasarela desde los 16, y además acaba de pasar con éxito la prueba de acceso a la universidad para poder iniciar el próximo mes de septiembre el grado de Educación Infantil, ya que desde pequeña ha querido dedicarse a la docencia, profesión que piensa compaginar con la de modelaje. En su tiempo libre también le gusta hacer deporte y montar a caballo, además de viajar y de estar rodeada de su familia y de sus amigos más cercanos.

Miss Mundo España no es un concurso de belleza más donde solo se valora el físico de las concursantes, sino que esta edición está organizada bajo el lema "Belleza con un propósito" y cada modelo tiene la obligación de llevar preparado un proyecto social que deberá explicar y defender ante el jurado. "Eso fue clave para que yo me decidiera a participar en este certamen, porque no solo se centra en el exterior, busca algo más, conseguir unos objetivos útiles para colectivos sociales", asegura la zamorana.

Además, las modelos deberán superar una prueba de triatlón, un deporte muy exigente y que Carla López lleva entrenando desde que comenzó el proceso de desconfinamiento, por eso se merece el apoyo de todos los zamoranos, que pueden seguirla en Instagram (@carlalopez_20) para saber cómo votar su foto oficial que subirá a lo largo de los próximos días, y poder apoyarla para que Miss Mundo Zamora pueda convertirse en Miss Mundo España.

En la pasarela Carla López defenderá a su provincia con un traje tradicional de Zamora, y también deberá pasar otra prueba desfilando con un traje de cocktail.

Carla López Alejos es una enamorada de la provincia de Zamora y de su pueblo, Villalpando. De hecho, en su foto preferida posa en el arco de San Andrés de su localidad con un vestido blanco de Ainhoa Salcedo (La Couture). El pasado viernes, sus vecinos de Villalpando prepararon un acto de despedida para Carla, para que partiera hacia la provincia de Castellón con toda la fuerza y la confianza necesarias para dar lo mejor de sí misma en el concurso, ganar y ser Miss Mundo España