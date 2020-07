El brote de COVID-19 en la Guardia lusa suma ya 56 positivos en la frontera

El brote portugués de Covid-19 que dio comenzó el pasado día 30 de junio en efectivos de la Guarda Nacional Republicana (GNR) del Distrito de Braganza, que desarrollaban su labor profesional de controles fronterizos en "La Raya" con Aliste, durante el "Estado de Alarma", suma ya 56 positivos entre militares y civiles.

Así lo confirma la Dirección General de Salud, Graça Freitas, durante su análisis y balance de la pandemia y la crisis sanitaria del coronavirus en Portugal. Reconoce que el brote localizado en la región fronteriza de Tras Os Montes y Alto Douro, rayana diferentes pueblos alistanos es, -de los 206 brotes que hay activos en el país vecino-, el que tiene ahora mismo un mayor número de personas infectadas por el Covid-19. Al Brote de la GNR le sigue el de Lisnave en un barco anclado para reparar con 11 positivos de 92 pruebas realizadas), otro en Torres Vedras en un supermercado (6 infectados de 148 controles) y el del hogar de Sintra con 11 personas positivas.

La situación está creando miedo e incertidumbre en ambos lados de "La Raya" donde se sitúan los pueblos fronterizos con pasos por carretera por Castro y Paradela, Brandilanes e Ifanes, Moveros y Constantim, Alcañices y Sao Martinho de Angueira, Villarino Tras la Sierra y Vale de Frades, Nuez y San Martín del Pedroso con Quintanilla, Villarino Manzanas y Petisqueira y Riomanzanas y Guadramil.

La buena noticia es que el único caso de Covid 19, en Aliste, del verano, un joven de Alcañices, tras 15 días confinado, ha dado negativo. Ninguno de sus contactos dio positivo tras realizarles las pruebas.

El comando militar del Distrito de Braganza de la GNR (Guarda Nacional Republicana), -donde se detectó el brote de Covid 19-, ha estado trabajando durantes meses en cinco puestos territoriales de Tras Os Montes y Alto Douro: dentro de éstos, en las estaciones de los concelhos de Braganza, Vimioso y Miranda do Douro colindantes con la comarca de Aliste, más los de Sendim y Moncorvo.

En un primer momento se detectaron tres positivos, dos de ellos en las estaciones de Vimioso, (rayano con los municipios de Alcañices y Trabazos) y Miranda do Douro (limítrofe con Fonfría y Alcañices). A ellos se sumaba un tercer caso asintomático según las informaciones del Jefe de Comunicación y Relaciones Públicas de la GNR el teniente coronel Helder Barros.

Al detectarse el brote de Covid-19 la reacción de las autoridades lusas fue inmediato: se procedió con carácter de urgencia a la desinfección de los puestos próximos a Aliste (Miranda y Vimioso) por parte de militares de la Unidad de Protección y Socorro de Emergencia, mientras se hacia cargo de la monitorización de la preocupante situación los expertos del Centro Clínico de la GNR.

A tenor de los datos ofrecidos por la Dirección General de la Salud, Portugal suma 48.390 casos confirmados de Covid -19 y 1.684 muertes asociadas. En el Distrito de Braganza hay 93 casos activos. El número de infectados en la GNR del Distrito de Braganza ya se eleva a cuatro al detectarse un nuevo caso.

El foco mas importante Covid-19 se localiza a un paso de Aliste, en la aldea de Malhadas (concelho de Miranda), con 23 casos, , en una población que no llega 400 habitantes. Malhadas está muy cerca de Moveros, Brandilanes y Castro en Aliste y Fariza, Villardiegua, Argañín, Badilla y Cozcurrita en Sayago. En Miranda habría unos 20 casos, en Penhas Brancas 4, en La Povoa dos y uno en Constantim. El concelho de Miranda Do Douro está haciendo las pruebas a todos los vecinos (7.482), por grupos, en Macedo do Cavaleiros. A falta de datos oficiales la creencia generalizada es que llegó con un "Señor de Lisboa que vino a celebrar n banquete a Miranda".