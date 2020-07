La Mancomunidad de La Guareña quiere grabar los "tensos" plenos

La presidencia de la Mancomunidad de La Guareña, Raquel Pascual, está determinada a grabar las sesiones de pleno tras las experiencias "de crispación" vividas y que califica de "horribles" por el comportamiento esgrimido por algunos representantes del Partido Popular que, según afirma, "tratan por todos los medios de reventar las sesiones".

La última reunión cargada de tensión fue la sesión celebra anteayer tarde, en El Cañizal, donde los siete representantes del Partido Popular decidieron abandonar la sesión, al decir del alcalde de El Maderal, Ramón Romo Durán, "por no permitir el debate" sobre el punto relativo a instar a la Junta de Castilla y León a mantener abiertos los consultorios médicos del medio rural.

La presidenta culpa de liderar esta "vergonzosa" posición a los alcaldes más veteranos del PP, con especial indicación a los representantes de Villamor, Villaescusa y El Maderal, e insiste en justificar esta crispación por haber quedado fuera del Equipo de Gobierno de la Mancomunidad de La Guareña tras varias décadas en el cargo.

"Jamás se ha faltado al respeto ni al orden público y han convertido las sesiones en un corral de gallinas porque llevan gobernando siempre la Mancomunidad y no admiten haber perdido la presidencia", expresa Raquel Pascual, que a la vista de las sesiones celebradas anteriormente, en La Bóveda y Argujillo, ayer indicó, al inicio del pleno, que no esta dispuesta "a consentir" las formas anteriores y requirió que "para mantener el orden, se levantará la mano y se solicitara la intervención".

La moción relativa a la apertura de los consultorios médicos, que salió adelante con el voto de calidad de la alcaldesa de San Miguel de la Ribera, al votar en contra los siete representantes populares y abstenerse el representante de Guarrate.

La presidenta niega que no permitiera el debate, tal como dijera el alcalde de El Maderal, y expresa que había otra moción de urgencia, relativa a cubrir las bajas de médicos y enfermeros, que también debía tratarse. "Siempre hemos estado en la oposición, sin una palabra más alta que otra, y todo es una pataleta por haber perdido la Mancomunidad. De no haberse marchado hubiera tenido que llamar a la Guardia Civil por las interrupciones y porque era como cuando llevaban a Jesucristo con la cruz" expresa Pascual. "Los jóvenes alucinaban", expresa la presidenta, que afirma que se vieron algunas reticencias a levantarse, en principio, pero se avinieron porque se decía "¡vamos, vamos, vamos! Fue algo que no ha pasado nunca en la vida".

El tema de la vuelta a la normalidad en los consultorios médicos rurales no se ha tratado solamente en la mancomunidad de La Guareña, aunque su sesión ha sido sin duda la más movida. Anteriormente la misma moción se aprobó también en la mancomunidad Tierra de Tábara, y otras como la mancomunidad Tierra de Campos se han puesto en contacto por carta con la Gerencia de Salud y con la Consejería de Sanidad.

En la Zona Básica de Salud de Villalpando, según ha podido saber este diario, todas las citas se están dando para el propio centro de salud o se resuleven telefónicamente, pero nunca en los consultorios locales. Otros pueblos de la comarca están incluidos en la Zona Básica de Salud Benavente Sur, como es el caso de Valdescorriel, cuyo alcalde Manuel Huerga Maestro, del Partido Popular, ha lanzado una campaña en redes sociales exigiendo la reapertura del consultorio médico de su municipio.

Este pueblo comparte partido médico con San Miguel del Valle y con Fuentes de Ropel, y todas las citas que requieren atención presencial se están dando, por sistema, para el consultorio de esta última localidad. El médico ya no visita ni el consultorio de Valdescorriel ni el de San Miguel del Valle, según aseguran usuarios de ambos pueblos, y solo ha ido el enfermero en alguna ocasión puntual.

Fuentes de Ropel es el municipio con el mayor número de carillas de los tres, pero el consultorio es "de un tamaño similar al de Valdescorriel, o sea que si allí se puede pasar consulta de forma segura con cita previa, no habría ningún impedimento para hacerlo también en mi pueblo", asevera el alcalde de Valdescorriel.