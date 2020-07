El centro de salud de Tábara, escenario de una movilización por la apertura de consultorios médicos

En la Zona Básica de Salud de Tábara, además de una moción aprobada por la mancomunidad, la Plataforma en Defensa de la Sanidad de la comarca ha convocado una concentración a las puertas del centro de salud para hoy, sábado 18, a las 12 horas en la que usuarios de distintas localidades exigirán a la Junta de Castilla y León "la apertura de los consultorios médicos locales con la máxima inmediatez". El presidente de la plataforma, Pedro Monteso Ferrero, señala que en esta zona cada vez que solicitas cita solo te ofrecen atención telefónica, una situación que "no puede eternizarse, puede complementar pero no sustituir la atención presencial, y más ahora, en periodo estival, que se multiplica el número de vecinos con la llegada de veraneantes a nuestros pueblos". Exigen la apertura de los consultorios como "espacios libres de COVID-19", regulando el tránsito de personas para evitar aglomeraciones.